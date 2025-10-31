Uzbekistan: aperta a Samarcanda la Conferenza Generale dell'Unesco

E' stata aperta, a Samarcanda, in Uzbekistan, la Conferenza Generale dell'Unesco 2025, in programma fino al 13 novembre. E' la prima volta che l'evento viene organizzato al di fuori di Parigi.

Durante l'evento saranno stabilite future priorità dell'Organizzazione, e sarà anche nominato il nuovo Direttore Generale, l'egiziano Khaled El-Enany, che sostituirà Audrey Azoulay. Inoltre, sarà anche adottata la prima raccomandazione globale sull'etica delle neuro tecnologie.

Ci saranno anche dibattiti tematici, mostre ed eventi collaterali sul futuro dell'istruzione, della scienza, della cultura e dell'informazione.

In apertura alla Conferenza, il Presidente uzbeko, Shavkat Mirziyoyev, ha detto che la nazione è profondamente orgogliosa di ospitare l'evento e ha ribadito l'importanza della missione dell'Unesco nel panorama geopolitico attuale. Ha anche evidenziato l'urgenza di iniziative globali lungimiranti sull'intelligenza artificiale, l'istruzione e la tecnologia etica per la promozione della pace, della comprensione e del benessere dell'umanità.

"Sviluppare un'istruzione inclusiva e integrare ampiamente le tecnologie di intelligenza artificiale nel processo educativo è diventato un compito urgente del nostro tempo. È fondamentale garantire pari accesso a un'istruzione di qualità per ogni bambino, indipendentemente dalle condizioni fisiche o sociali", ha detto Mirziyoyev.