Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 15:38
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Breaking news infrastrutture - Variante della Tremezzina: la Cabina di Regia accelera i lavori, svolta per il territorio
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Breaking news infrastrutture - Variante della Tremezzina: la Cabina di Regia accelera i lavori, svolta per il territorio

Cabina di Regia di cantiere istituita a Menaggio, più operai e turni h24. Claudio Andrea Gemme, AD di ANAS, rilancia: “Il tavolo di regia avrà un compito fondamentale per ridurre i tempi di esecuzione”.

(Prima Pagina News)
Martedì 28 Ottobre 2025
Roma - 28 ott 2025 (Prima Pagina News)

Cabina di Regia di cantiere istituita a Menaggio, più operai e turni h24. Claudio Andrea Gemme, AD di ANAS, rilancia: “Il tavolo di regia avrà un compito fondamentale per ridurre i tempi di esecuzione”.

La giornata segna una tappa cruciale per la Variante della Tremezzina: presso il Comune di Menaggio si è svolta la prima riunione della Cabina di Regia di cantiere, convocata dal presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca. Presenti istituzioni, amministratori locali e dirigenti ANAS, tra cui l’amministratore delegato Claudio Andrea Gemme che ha aperto l’incontro sottolineando: “Il 28 ottobre è una data importante. L’avvio del tavolo di regia, guidato dal presidente Bongiasca, segna la presenza fattiva dell’impresa e assume un valore importantissimo”.

Gemme ha inoltre ribadito: “Il tavolo di regia avrà un compito fondamentale, quello di andare a comprendere se i 5 giorni su 7 che rappresentano l’attuale cronoprogramma potranno diventare 7 su 7, in modo tale da ridurre i tempi di esecuzione del progetto. Il prossimo appuntamento è già fissato per il 2 dicembre, dove con un’agenda preordinata verranno definiti i successivi passi per portare avanti il cantiere”.

ANAS ha illustrato come l’aggiornamento del cronoprogramma sia imminente, frutto di una rinegoziazione tecnica con l’impresa appaltatrice. Le novità operative prevedono l’aumento del personale fino a 250 addetti sui cantieri sud (Colonno) e nord (Griante) e turnazioni h24 per accelerare gli scavi, insieme a un incremento del traffico di cantiere e il nuovo sito di conferimento materiali a Como.

Non solo lavori: sono state pianificate opere compensative per i comuni interessati, tra cui il completamento di marciapiedi a Griante entro novembre, la messa in sicurezza di percorsi pedonali a Colonno e l’avvio di una nuova rotatoria a Grandola e Uniti nei primi mesi del 2026. Inoltre, la segnaletica verrà migliorata con portali bilingui e pannelli informativi stradali.

Sul tema della collaborazione istituzionale, Gemme ha evidenziato che “la Cabina di Regia avrà un ruolo fondamentale nel monitorare l’avanzamento dei lavori e coordinare i passi successivi. Il prossimo incontro è già fissato per il 2 dicembre, con un’agenda preordinata per definire le tappe future del cantiere”.

Grazie a un lavoro congiunto tra ANAS, Regione Lombardia e amministratori locali, la Variante della Tremezzina si prepara a una svolta che potrebbe segnare un cambio di marcia concreto per il territorio e i cittadini, garantendo maggiore efficienza, sicurezza e coordinamento.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#Anas
#Claudioandreagemme
#Como
#Infrastrutture
#Tremezzina
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it