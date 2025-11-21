Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 22:05
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Siena: “Scandalo” al Teatro dei Rinnovati: l’audacia di Vincenzo Bocciarelli porta la rivoluzione sul palco con Anna Valle e Gianmarco Saurino
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Siena: “Scandalo” al Teatro dei Rinnovati: l’audacia di Vincenzo Bocciarelli porta la rivoluzione sul palco con Anna Valle e Gianmarco Saurino

Lo spettacolo "Scandalo" conquista Siena con la straordinaria prova di Anna Valle e Gianmarco Saurino: il coraggio di raccontare il desiderio femminile attraverso la visione di Vincenzo Bocciarelli.

(Prima Pagina News)
Venerdì 21 Novembre 2025
Roma - 21 nov 2025 (Prima Pagina News)

Lo spettacolo "Scandalo" conquista Siena con la straordinaria prova di Anna Valle e Gianmarco Saurino: il coraggio di raccontare il desiderio femminile attraverso la visione di Vincenzo Bocciarelli.

Uno spettacolo che rompe i tabù del desiderio femminile e della società autoritaria

Il Teatro dei Rinnovati di Siena ospita fino a domenica 23 novembre "Scandalo", un’opera teatrale scritta e diretta da Ivan Cotroneo, portata in scena grazie alla forte volontà del direttore dei Teatri di Siena, Vincenzo Bocciarelli. Lo spettacolo è una commedia brillante che affronta con audacia temi quali il desiderio, i pregiudizi di genere e i rapporti di potere tra uomini e donne.

La protagonista, Laura, scrittrice di cinquant’anni vedova di un noto autore, vive isolata nella sua villa sulla via Appia Antica tra ricordi e solitudine fino all’arrivo di Andrea, un giovane incaricato di riorganizzare la libreria di famiglia. Il loro incontro lungo ventiquattro anni di differenza d’età rimanda a un passato che aveva già scandalizzato il mondo letterario, svelando con ironia e lucidità la doppia morale della società.

Lo spettacolo, arricchito da un cast di alto profilo e da una cura meticolosa di scene, costumi, luci e musiche originali, propone un racconto che diverte e induce a riflettere sul ruolo della donna oggi e sulle dinamiche del potere e del desiderio. Vincenzo Bocciarelli ha voluto questa produzione per confermare l’impegno del teatro senese nel promuovere lavori che siano non solo eventi culturali, ma occasioni di confronto e stimolo sociale.

 

Foto di Manuela Giusto


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Anna Valle
Gianmarco Saurino
PPN
Prima Pagina News
teatro
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it