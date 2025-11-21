Siena: “Scandalo” al Teatro dei Rinnovati: l’audacia di Vincenzo Bocciarelli porta la rivoluzione sul palco con Anna Valle e Gianmarco Saurino

Uno spettacolo che rompe i tabù del desiderio femminile e della società autoritaria

Il Teatro dei Rinnovati di Siena ospita fino a domenica 23 novembre "Scandalo", un’opera teatrale scritta e diretta da Ivan Cotroneo, portata in scena grazie alla forte volontà del direttore dei Teatri di Siena, Vincenzo Bocciarelli. Lo spettacolo è una commedia brillante che affronta con audacia temi quali il desiderio, i pregiudizi di genere e i rapporti di potere tra uomini e donne.

La protagonista, Laura, scrittrice di cinquant’anni vedova di un noto autore, vive isolata nella sua villa sulla via Appia Antica tra ricordi e solitudine fino all’arrivo di Andrea, un giovane incaricato di riorganizzare la libreria di famiglia. Il loro incontro lungo ventiquattro anni di differenza d’età rimanda a un passato che aveva già scandalizzato il mondo letterario, svelando con ironia e lucidità la doppia morale della società.

Lo spettacolo, arricchito da un cast di alto profilo e da una cura meticolosa di scene, costumi, luci e musiche originali, propone un racconto che diverte e induce a riflettere sul ruolo della donna oggi e sulle dinamiche del potere e del desiderio. Vincenzo Bocciarelli ha voluto questa produzione per confermare l’impegno del teatro senese nel promuovere lavori che siano non solo eventi culturali, ma occasioni di confronto e stimolo sociale.

Foto di Manuela Giusto