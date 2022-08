Calcio, Casale: "La Lazio è un grande step per la mia carriera"

"Per me è un trasferimento importante, un grande step per la mia carriera". Lo ha detto Nicolò Casale, nuovo acquisto della Lazio, durante la sua presentazione a Formello (Rm)."Quello che mi chiede Sarri è l'opposto di quello che facevo con Tudor a Verona mi farò trovare pronto per l'esordio anche se sarò squalificato. Dovrò adattarmi velocemente al modulo del mister, ma con un allenatore così sarà più facile", ha aggiunto.La pressione di Sarri perchè Casale si trasferisse da Verona a Roma è stata decisiva: "Mi ha voluto fortemente. Ho pensato ai grandi difensori cresciuti con Sarri e questo mi ha spinto qui", spiega il giovane calciatore, di ruolo centrale, che ha ripreso quanto detto dal direttore sportivo biancoceleste, Igli Tare."Abbiamo aperto la campagna acquisti con un giocatore acclamato da tutti: media, tifosi e anche dal nostro allenatore. La società ha accolto la richiesta con entusiasmo e quello che il ragazzo ha dimostrato in questa parte della stagione conferma aspettative su di lui", ha detto Tare.