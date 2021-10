Calcio, caso tamponi Lazio, Lotito: "Le bugie le dice la Figc"

"Ho una sentenza dalla mia parte".

"Io dico bugie? Le bugie le dice la Figc, io ho una sentenza dalla mia parte". Così, a Sportmediaset, il patron della Lazio, Claudio Lotito, in seguito al botta e risposta di oggi con la Figc.La polemica è iniziata stamani, dopo che lo stesso Lotito ha inviato una diffida, in cui ha chiesto di essere reintegrato nel Consiglio Federale della Figc, in seguito alla reinvio degli atti, da parte del Collegio di Garanzia, alla Corte d'Appello Figc, per valutare nuovamente la sanzione dovuta al caso dei tamponi.