Jannik Sinner nella storia: primo italiano a vincere Wimbledon, battuto Alcaraz in finale epica

Jannik Sinner riscrive la storia del tennis italiano e mondiale. Con una prestazione da manuale, l’altoatesino conquista il titolo di Wimbledon 2025 battendo in finale Carlos Alcaraz con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. È il primo italiano nella storia a vincere il torneo londinese, il più prestigioso al mondo, completando un’impresa leggendaria che lo consacra come uno dei dominatori dell’era moderna del tennis.

L’impresa di Sinner a Wimbledon è molto più di una vittoria sportiva: è un momento epocale per il tennis italiano. Dopo i trionfi all’Australian Open 2024 e 2025 e all’US Open 2024, arriva anche il titolo sull’erba sacra del Centre Court. Il successo contro il campione uscente Carlos Alcaraz certifica la completezza di Sinner, ormai protagonista assoluto su tutte le superfici.

Ma non è solo una questione di titoli. È una questione di rivincita personale. Solo poche settimane fa, a Parigi, al Roland Garros, Sinner aveva subito una delle sconfitte più brucianti della carriera: avanti due set a zero contro lo stesso Alcaraz, con tre match point mancati, aveva finito per perdere una semifinale che sembrava vinta. A Wimbledon ha dimostrato di aver imparato la lezione: sangue freddo, nervi d’acciaio, gestione perfetta dei momenti chiave.

Il match era iniziato in salita per l’azzurro. Dopo un promettente inizio, Sinner aveva perso il primo set 6-4, complici un doppio fallo e un momento di flessione sfruttato da un Alcaraz ispirato. Ma da lì in poi, è stato un monologo del numero uno italiano.

Nel secondo set, Sinner ha subito strappato il servizio all’avversario e ha tenuto con autorità, chiudendo 6-4. Il terzo parziale è stato deciso ancora da un break nel momento chiave, con l’azzurro capace di chiudere con due ace consecutivi. Ma è nel quarto e ultimo set che si è vista tutta la sua maturità.

Un break nel terzo game, una gestione perfetta della pressione e la freddezza di chiudere il match al secondo match point, con il pubblico di Wimbledon in piedi ad applaudirlo. 6-4 anche l’ultimo set, con Sinner che alza le braccia al cielo e scrive una pagina indelebile del tennis italiano.

Con il trionfo a Wimbledon, Jannik Sinner porta a quattro il numero dei titoli Slam conquistati, tutti in meno di due anni. A 24 anni, il talento di San Candido ha già completato un’impresa che lo proietta tra i grandi della storia del tennis moderno.

Ma la sua carriera è ancora all’inizio. La crescita mentale, la completezza tecnica e la tenuta fisica lo rendono uno dei candidati principali a dominare il circuito nei prossimi anni, raccogliendo l’eredità dei “Big Three” e affrontando una nuova generazione guidata proprio da Alcaraz.

Il successo di Sinner a Wimbledon è anche un simbolo per tutto lo sport italiano. La sua umiltà, il lavoro costante, il rispetto per gli avversari e la capacità di rialzarsi dopo le sconfitte sono un esempio per chiunque, non solo per chi segue il tennis.

Con questa vittoria, Jannik Sinner entra nel mito. E lo fa con il sorriso e la racchetta, scrivendo una delle pagine più belle dello sport azzurro.