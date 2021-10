Calcio, Serie A: Bologna-Lazio, 3-0 il risultato finale

A segno Barrow, Theate e Hickey.

E' show allo Stadio dall'Ara di Bologna, dove i rossoblu di Sinisa Mihajlovic, che finora non hanno riportato sconfitte in casa, hanno sconfitto per 3-0 la Lazio di Maurizio Sarri, che dopo il successo riportato nel derby dell'Olimpico contro la Roma, complice l'assenza di Ciro Immobile, subiscono una brusca battuta d'arresto.I padroni di casa partono all'arrembaggio con Barrow, che al 14' segna il goal dell'1-0, e Theate, che al 17' raddoppia il vantaggio. La Lazio cerca un modo per reagire con Muriqi, che per due volte prova a tirare ma colpisce Skorupski in entrambi i casi.La Lazio resta inesistente, e i felsinei non mollano la presa. Al 68' arriva il goal del 3-0 con Hickey, che sfrutta una papera di Reina. Le grane per la Lazio continuano con l'espulsione di Francesco Acerbi al 77'. A nulla valgono le sostituzioni di Leiva con Cataldi e Luis Alberto con Akpa-Akpro, la partita termina sul 3-0.Con questo risultato, la Lazio è settima in classifica a 11 punti, gli stessi del Bologna, che è nona per differenza di reti.