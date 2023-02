Calcio: Serie B, deliberate le date playoff e playout

Assemblea di Lega Serie B a Milano con, in apertura, le comunicazioni del presi-dente Mauro Balata, il quale ha ribadito insieme a tutte le associate il sostegno all’iniziativa promossa dall’Agcom, avviata con consultazione pubblica lo scorso 27 dicembre, per introdurre modifiche regolamentari che consentano alla stessa Autori-tà di poter intervenire più tempestivamente verso gli IPTV pirata che trasmettono partite live in modo illecito: "Auspichiamo un forte sostegno da parte del Governo a questa iniziativa dell’AgCom per contrastare un’azione criminale che sottrae risor-se economiche e umane al mondo del calcio" ha detto lo stesso Balata.Approvate le proposte di integrazione della produzione di contenuti televisivi con l’obiettivo di aumentare il coinvolgimento durante gli eventi gara dei tifosi, in particolare i giovani, da attuare attraverso innovativi strumenti tecnologici.L’Assemblea ha inoltre deliberato le date di playoff e playout oltre alla data di inizio del torneo della prossima stagione prevista per il 19 agosto 2023:Venerdì 26 maggio 2023 - (6ª vs 7ª)Sabato 27 maggio 2023 - (5ª vs 8ª)Lunedì 29 maggio 2023 - (6ª o 7ª vs 3ª)Martedì 30 maggio 2023 - (5ª o 8ª vs 4ª)Venerdì 2 giugno 2023 - (3ª vs 6ª o 7ª)Sabato 3 giugno 2023 - (4ª vs 5ª o 8ª)Giovedì 8 giugno 2023Domenica 11 giugno 2023Giovedì 25 maggio 2023 - (17ª vs 16ª)Giovedì 1 giugno 2023 - (16ª vs 17ª)