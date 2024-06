Caldo: nuovo aumento delle temperature nelle prossime 36 ore, punte di oltre 40 gradi al Centro-Sud

Nelle prossime ore, le temperature aumenteranno di 5-6 gradi: sta per arrivare il picco dell'anticiclone africano, che porterà anche sabbia desertica e punte di 40 gradi al Centro-Sud e afa al Nord.

In seguito, sono previste forti precipitazioni piovose nel Nord-Ovest. Per le prossime ore si prevedono 40°C a Foggia, 39°C a Carbonia, 38°C a Caltanissetta, Matera, Nuoro, Siracusa e Taranto.

Per domani, giorno del solstizio, la temperatura sarà ancora più alta, con 41 gradi a Taranto, 40 a Benevento, Caserta e Terni, 39 gradi in Sicilia e Puglia e 38 gradi a Firenze, Roma, Matera ed Oristano.

"Insieme al caldo eccezionale arrivano anche le notti tropicali", dice il meteorologo, che segnala anche "l'arrivo di temporali forti nelle regioni di Nord-Ovest, un primo break nel caldo opprimente, potenzialmente pericolosi con colpi di vento e grandine".

A partire dal weekend il caldo potrebbe mitigarsi, per l'arrivo di "aria più fresca di origine nord europea: sono previsti frequenti acquazzoni, specie da domenica in poi e per gran parte della prossima settimana con un calo graduale delle temperature. L'ultima settimana di giugno sarà movimentata con sole prevalente al mattino e temporali forti nel pomeriggio; in pratica vivremo un clima un po' equatoriale".

Domani, il primo bollino rosso spetterà alla città di Perugia, mentre venerdì toccherà altre 8 città. E' quanto segnala il bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore. Il bollino rosso indica massimo pericolo per la popolazione e l'arrivo di ondate di calore "con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche".

Sempre domani, 15 città avranno il bollino arancione, corrispondente a "condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili". Ad avere il bollino arancione saranno Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, Catania, Palermo, Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, , Firenze, Napoli, , Pescara, Reggio Calabria.

Per venerdì, invece, scatterà il bollino rosso per le città di Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Ancona, Campobasso, Palermo, e Perugia.