Canale 5, Striscia La Notizia: nella rubrica "Capolavori del Mondo in Cucina" i "Gyoza" di Claudio Farinelli

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica di Paolo Marchi “Capolavori del mondo in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 con Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra Claudio Farinelli che presenta la ricetta dei “Gyoza", ravioli fatti a mano in diverse versioni: pesce con gamberi rosa, vegetariani con ripieno di funghi shiitake e cavolo cinese, oppure di carne, con ripieno di manzo Wagyu.Lo chef Claudio Farinelli, 33enne appassionato dell’arte culinaria nipponica, offre piatti che rispettano le materie prime e le ricette tradizionali. Con Davide Frattali in sala, gestisce Umami - Trattoria Giapponese a Roma, la cui proposta si è ampliata anche con un Japanese Bar che presenta un’offerta gastronomica più orientata allo street food.La ricetta completa, così come tutte le altre della rubrica di Paolo Marchi, sarà consultabile da questa sera sul sito di Striscia la notizia www.striscialanotizia.mediaset.it.