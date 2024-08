Capo intelligence Mosca: "Mi aspetto che Durov non dia informazioni all'Occidente"

Non c'è da aspettarsi che il fondatore e Ceo di Telegram, Pavel Durov, fornisca informazioni sensibili per Mosca all'Occidente. Così il capo dell'intelligence russa per l'estero, Serghei Naryshkin, replicando ad una domanda in merito all'arresto di Durov a Parigi.

"Mi aspetto che non lo farà", dice.

Per il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, se non dovessero esserci prove "serie" per l'arresto di Durov, sarà un "caso politico": "Le accuse sono davvero molto serie e richiedono prove altrettanto serie, altrimenti si tratterà di un tentativo diretto di limitare la libertà di comunicazione e, si potrebbe anche dire, di un'intimidazione diretta nei confronti del capo di una grande azienda. Cioè sarà esattamente una questione politica, cosa che ieri in questa storia è stata negata dal signor Macron", ha dichiarato Peskov, citato dall'agenzia di stampa russa Tass.