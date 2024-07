Caso Liguria: la Procura chiede il giudizio immediato per Toti

Giudizio immediato: è quanto ha chiesto la Procura di Genova nei confronti dell'ex Presidente ligure Giovanni Toti, dell'imprenditore Aldo Spinelli e dell'ex Presidente dell'Autorità Portuale Paolo Signorini.

La richiesta è stata inoltrata al Gip, che verificherà la sussistenza delle condizioni e fisserà la data del processo, che potrebbe iniziare tra ottobre e novembre. Quindi, dopo l'emissione del decreto di giudizio, gli imputati avranno 15 giorni di tempo per scegliere eventuali riti alternativi, come il processo con rito abbreviato o il patteggiamento. Il giudice ha 5 giorni di tempo per fissare la data del processo, ma non si tratta di un termine perentorio.

La decisione è stata comunicata dal Procuratore capo Nicola Piacente ai legali dei tre,Stefano Savi, Andrea Vernazza e Sandro Vaccaro.

"È stata una cortesia - hanno detto - che il procuratore ci ha voluto fare". "Noi non chiederemo alcun rito alternativo", hanno spiegato i tre avvocati, "avremo tutto il materiale da studiare, comprese una serie di intercettazioni che finora non abbiamo mai sentito. Vogliamo ascoltare anche i toni usati perché a volte potrebbero essere delle battute", ha concluso Savi.