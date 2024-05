Caso Liguria: terminato l'interrogatorio a Toti

Si è concluso l'interrogatorio fiume del Governatore ligure, Giovanni Toti, attualmente sospeso e agli arresti domiciliari dal 7 maggio, nell'ambito dell'inchiesta per corruzione.

Assistito dal suo avvocato, Stefano Savi, Toti ha risposto a più di 100 domande dei pm Federico Manotti e Luca Monteverde, in oltre 8 ore di interrogatorio, alla Caserma della Guardia di Finanza del Molo Giano, a Genova.

Toti ha replicato a tutte le domande, per chiarire la propria posizione in merito alle accuse che gli sono state contestate. Tra gli argomenti affrontati, il voto di scambio e i finanziamenti alla Fondazione Change, come i presunti versamenti da parte dell'imprenditore Pietro Colucci, che gestisce alcune discariche in Provincia di Savona.