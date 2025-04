Celebrati i “Segni di Pace 2025” nella Giornata del Made in Italy: 432 premiati da 71 Paesi

“La cultura della pace è la risposta più alta e concreta alle sfide del nostro tempo. Con questo spirito, oggi celebriamo 432 nuovi Segni di Pace provenienti da 71 Paesi del mondo”.

Con queste parole l’On. Maria Teresa Baldini, già insignita del Premio Nazionale Segni di Pace, commenta la consegna del riconoscimento 2025 promosso dalla Cattedra della Pace e da un comitato composto da 58 enti, in occasione della Giornata del Made in Italy, istituita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il Premio “Segni di Pace” nasce per onorare individui e iniziative che si distinguono nel promuovere la cooperazione, il dialogo interculturale e la solidarietà tra i popoli. Un omaggio all’Italia e al suo storico ruolo nella diplomazia culturale, che oggi più che mai assume un valore strategico per la costruzione di un mondo più equo e sostenibile.

"Il Made in Italy è molto più di un marchio di qualità – sottolinea l’On. Baldini – è un’identità fatta di bellezza, creatività, innovazione e visione. Celebrarlo attraverso un premio che promuove la pace e l’impegno culturale globale è un segnale forte e necessario".

L’iniziativa si ispira alla Pax Romana, periodo storico in cui fiorirono arte, scienza e pensiero, lasciando un’eredità che ancora oggi guida i processi di dialogo internazionale. Figure come Virgilio, Seneca e Galeno, insieme ai monumenti simbolo della civiltà romana come il Colosseo e il Pantheon, rappresentano un passato che ancora parla al presente.

I 432 premiati del 2025 riceveranno nei prossimi giorni il diploma ufficiale e verranno iscritti sul portale Wikipace, piattaforma digitale dedicata alla rete mondiale dei costruttori di pace.