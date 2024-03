Cinema: "Furiosa: una saga Mad Max" in anteprima mondiale al 77º Festival di Cannes

Nove anni dopo Mad Max: Fury Road, la celebre saga del regista, sceneggiatore e produttore australiano George Miller torna sulla Croisette.In occasione di una proiezione di gala Fuori Concorso al Grand Théâtre Lumière del Palais des Festivals mercoledì 15 maggio, il tanto atteso Furiosa: una saga Mad Max sarà svelato alla presenza del cast, con Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth e Tom Burke in testa.Mad Max (1979), Mad Max II: Il guerriero della strada (1981), Mad Max: Oltre la sfera del tuono (1985), Mad Max: Fury Road (2015), Furiosa: una saga Mad Max (2024): in 5 episodi e quasi 5 decenni, George Miller ha creato un mito - addirittura una mitologia - catartica.Cronaca del collasso sociale ed ambientale, Mad Max gioca con i codici del genere per esplorare questi temi, inizialmente visionari e ora dolorosamente attuali.Originariamente girato nell'Outback australiano, questo western rivisitato descrive un mondo distopico dove la velocità e lo spostamento sono sinonimi di energia vitale così come di morte per esaurimento delle risorse, offrendo agli spettatori una dose di adrenalina raramente eguagliata sul grande schermo.Furiosa: una saga Mad Max è l'ultimo episodio ad oggi. Esplora le origini di Furiosa, la nuova eroina della saga introdotta in Mad Max: Fury Road, che ha ricevuto numerosi riconoscimenti agli Oscar. L'attrice Anya Taylor-Joy interpreta la giovane Furiosa, che cerca di tornare a casa nonostante numerose bande armate ostili."L'idea di questo prequel mi frulla per la testa da oltre dieci anni", ha dichiarato George Miller. "Sono entusiasta di tornare al Festival di Cannes - con Anya, Chris e Tom - per condividere Furiosa: una saga Mad Max. Non c'è posto migliore della Croisette per far conoscere questo film al pubblico di tutto il mondo".George Miller, regista unico e versatile, passando dai film post-apocalittici a quelli per un pubblico più giovane - Babe (1995), Happy Feet (2006) - è stato due volte membro della giuria del Festival di Cannes prima di diventarne il Presidente nel 2016 per la 69ª edizione. Nel 2022, ha presentato Fuori Concorso Tre Mille Anni ad Aspettarti con Tilda Swinton e Idris Elba.Il Festival di Cannes desidera ringraziare per la loro fedeltà tutto il team di Warner Bros. Pictures che distribuirà il film in tutto il mondo.