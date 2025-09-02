Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 20:29
Cinema, Venezia82: presentata la terza edizione del Tropea Film Festival
Abel Ferrara Presidente di Giuria. Tra gli ospiti annunciati i fratelli Tognazzi, Simona Izzo e Francesco Pannofino. Ospite internazionale Nick Vallelonga. 

(Prima Pagina News)
Martedì 02 Settembre 2025
È stata presentata nella Sala Tropicana 2 dell’Italian Pavilion all’Hotel Excelsior del Lido di Venezia, la nuova edizione del Tropea Film Festival, in programma dal 14 al 20 settembre nella Perla del Tirreno. L’appuntamento, che si è svolto nel cuore della Mostra del Cinema di Venezia, ha svelato il programma, gli ospiti attesi e le novità di quest’anno.

Mancano ormai pochi giorni, infatti, all’apertura della kermesse calabrese, che si prepara a trasformare Tropea in un palcoscenico internazionale di cinema, cultura e incontri.

Presidente di giuria 2025 il regista pluripremiato statunitense Abel Ferrara.

Il primo ospite internazionale annunciato è Nick Vallelonga, attore, regista e sceneggiatore italoamericano, vincitore dell’Oscar per il Miglior Film e la Migliore Sceneggiatura Originale con Green Book.

Tra gli altri ospiti annunciati figurano anche Francesco Pannofino, celebre interprete e doppiatore, con la moglie Emanuela Rossi, attrice e doppiatrice di grande prestigio. Saranno presenti, inoltre, Giovanni Esposito, volto amato della commedia, e Francesco Di Leva, attore napoletano tra i più premiati della sua generazione, accanto a Peppe Lanzetta, scrittore e attore dalla forte impronta partenopea, e Claudio Giovannesi, regista e sceneggiatore di cinema d’autore. Non mancheranno Massimiliano Bruno, regista e attore fra i più popolari, Antonio Catania, protagonista di teatro, cinema e tv, e Miriam Candurro, attrice molto conosciuta dal pubblico televisivo. A completare il parterre, Gianluca Ansanelli, regista e sceneggiatore di commedie di successo.

L’immagine ufficiale della locandina 2025 rende omaggio a Ugo Tognazzi, a 35 anni dalla sua scomparsa. All’attore sarà dedicata anche una mostra allestita a Palazzo Santa Chiara, curata da Marco Dionisi e supervisionata da Ricky Tognazzi, che ripercorrerà carriera, vita privata ed eredità artistica di uno dei grandi protagonisti del cinema italiano. In occasione della mostra saranno presenti anche i figli GianmarcoMaria Sole e Ricky Tognazzi, testimoni diretti dell’eredità umana e professionale lasciata dal padre, con Ricky accompagnato dalla moglie Simona Izzo, attrice, regista e doppiatrice.

Tra le anticipazioni già confermate, il ritorno dell’attrice Mădălina Ghenea, che porterà a Tropea uno spot girato proprio nella città e destinato a diventare un vero biglietto da visita internazionale per il territorio.

Il programma del Tropea Film Festival 2025 prevede proiezioni, incontri e panel tematici dedicati ad argomenti di grande attualità, tra cui intelligenza artificiale, formazione per i giovani e nuove opportunità professionali nell’audiovisivo. Confermati anche i due contest ufficiali: Un corto per Tropea, dedicato ai giovani registi, e Spazio Casting, rivolto a chi sogna di entrare nel mondo del cinema. Inoltre, si terranno i workshop sui mestieri del cinema in collaborazione con la Camera di Commercio di CZKRVV, rivolti ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro.

L’edizione 2025 sarà inoltre arricchita dalla celebrazione di importanti anniversari: i 50 anni dalla scomparsa di Pier Paolo Pasolini, i 100 anni dalla nascita di Andrea Camilleri e i 50 anni dalla prima di Amici Miei di Mario Monicelli, che vide tra i protagonisti proprio Ugo Tognazzi.

“Questa edizione, sempre più aperta ai giovani, - dichiara Emanuele Bertucci direttore del Festival - introduce una proposta di matinée con film e confronto con i protagonisti anche la mattina. A queste si affiancheranno le proiezioni pomeridiane e serali, per un totale di 30 titoli. È un segnale forte di un festival che guarda al cinema di sostanza offrendo spazio alla riflessione, alla formazione e al dialogo con le nuove generazioni”.

Con la sua capacità di intrecciare memoria e innovazione, il Tropea Film Festival si conferma come un evento internazionale in grado di valorizzare il cinema italiano, promuovere i nuovi talenti e stimolare riflessioni sui temi che stanno cambiando il futuro dell’arte e dello spettacolo.

Per aggiornamenti sul programma, sugli ospiti e sugli eventi collaterali, tutte le informazioni saranno disponibili sul sito ufficiale e sui canali social del Festival.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

cinema
PPN
Prima Pagina News
Tropea Film Festival
Venezia82
