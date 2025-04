Città più ricche d'Italia: Portofino ancora al primo posto

APPUNTAMENTI IN AGENDA

Per quanto riguarda i quartieri più "ricchi", il podio va tutto a Milano: nel Cap 20145 (dove c'è CityLife), il reddito medio è pari a 83.316 euro, mentre i residenti nel Cap 20121 (tra Duomo e Brera) dichiarano 77.264 euro e chi vive nel Cap 20123 (Missori, Sant’Ambrogio, Colonne di San Lorenzo) dichiara 73.871 euro.

Dalla classifica emerge che ben cinque comuni sono in provincia di Milano, con il capoluogo al decimo posto. Il secondo capoluogo con reddito più alto, invece, è Monza (32.363 euro) e il terzo è Bergamo (31.228 euro), mentre Roma (28.204 euro) è al dodicesimo posto.

1) Portofino (Ge): 88.141 euro (-2,7% rispetto al 2022) 2) Lajatico (Pi): 58.359 euro (+10,2% rispetto al 2022) 3) Basiglio (Mi): 46.799 euro (-5,5% rispetto al 2022) 4) Solonghello (Al): 46.583 euro (+47% rispetto al 2022) 5) Cusago (Mi): 39.262 euro (-1.39%) 6) Torre D’Isola (Pv): 38.347 euro (+4,09%) 7) Segrate (Mi): 36.651 euro (+2,19%) 8) Arese (Mi): 36.438 euro (+4.47%) 9) Bogogno (No): 36.420 euro (-0,54%) 10) Milano (Mi): 36.408 euro (+3,19%)

La classifica è incentrata sul reddito imponibile medio pro capite, che nel 2023 in Italia è stato pari a 22.743 euro, il 4,6% in più (+991 euro) rispetto ai 21.752 euro del 2022. Performance che, però, stando ad Excellera, è stata "bruciata" dall'inflazione, che nello stesso periodo è stata del 5,7%.

Per il secondo anno di seguito, Portofino (Ge) è al primo posto della classifica delle città più ricche d'Italia. Segue Lajatico (Pi), mentre al terzo posto si classifica Basiglio (Mi).

