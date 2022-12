Civitavecchia, Volpi-Quarzo (FdI): benvenuto a Mari e Cacciapuoti

“La squadra di FdI in provincia di Roma si allarga e non possiamo esserne che felici. Diamo il nostro benvenuto ai consiglieri comunali di Civitavecchia Mari e Cacciapuoti che hanno ufficializzato oggi il loro passaggio nel nostro partito.Siamo certi che il loro contributo sarà importantissimo per far crescere e radicare ancora di più Fratelli d’Italia in tutto il territorio del Lazio anche in vista delle ormai imminenti elezioni regionali”.Così in una nota l’On. di Fratelli d’Italia Andrea Volpi e il Capogruppo di Fratelli d’Italia in Campidoglio Giovanni Quarzo.