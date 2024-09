Columbus Academy-Unicoop: al via il Master in Management dell'Impresa Cooperativa

La Columbus Academy e Unicoop, Unione Italiana Cooperative, presentano il Master di I livello in management dell’impresa cooperativa.

È un corso che mira a promuovere e diffondere la cultura cooperativa, fornendo agli studenti gli strumenti atti a esaltare i valori cooperativi, affrontando costantemente le sfide del mercato potendo contare su competenze di carattere economico, manageriale e giuridico; peraltro senza trascurare l’intrigante occasione offerta dagli scenari cooperativi europei e internazionali e le sempre crescenti opportunità nate dagli strumenti di finanziamento della Commissione Europea.

“Il progetto del master - afferma la presidente della scuola di Formazione Martina Dello Russo, Maria Caterina Cosentino - è nato da una idea congiunta tra il nostro direttore della scuola dott. Pier Paolo Pinto e la presidente del dipartimento di progettazione dott.ssa Contarino, trovando accoglimento nella Columbus Academy”.

“Il master è rivolto ai laureati di primo livello - dichiara la presidente del Dipartimento Nazionale Unicoop Progettazione, dott.ssa Eleonora Contarino - in primis soci e dirigenti di cooperative, ma anche soggetti che ad oggi non hanno mai avuto a che fare con il mondo della cooperazione e volessero scoprirlo. Le cooperative rappresentano una forza importante del Prodotto Interno Lordo di questo Paese, quindi pensiamo di offrire un importante sbocco nel mondo del lavoro a chi vorrà seguire questo corso, interamente on line, grazie anche alla Columbus Academy”.

Puntuale la presentazione proprio della responsabile della segreteria didattica della Columbus Academy, Dott.ssa Martina Paterniti: “Il nostro è un istituto universitario che eroga titoli di laurea L12, ossia laurea triennale in mediazione linguistica. L’obiettivo è specializzare gli studenti in diversi settori, linguistico, letterario, economico e giuridico. In virtù del nostro corso di studi in commercio internazionale abbiamo di buon grado accettato la proposta di Unicoop per promuovere il master in Management dell’impresa Cooperativa. Le modalità di iscrizione sono semplici, visto che la modulistica è interamente scaricabile dal nostro sito columbusacademy.it”. Per ulteriori info: scuolamdr@unicoop.it.