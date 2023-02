Come sbarazzarsi dei vecchi ricambi della tua auto?

Se hai un carico di parti automobilistiche vecchie, rotte o usate che occupano spazio prezioso nella tua proprietà, probabilmente stai cercando un modo semplice per sbarazzartene una volta per tutto. Ma non puoi semplicemente gettare questo genere di cose nella spazzatura.

Non solo sono pesanti e in grado di danneggiare i bidoni della spazzatura e i camion della raccolta municipale, ma potrebbero contenere metalli pesanti e componenti che possono essere dannosi per le persone e l'ambiente. Per questo motivo, lo smaltimento dei ricambi auto dovrebbe essere preso sul serio e svolto con la massima cura.

Il tuo veicolo ormai è da buttare e non sai cosa fare di tutti questi pezzi? Forse è il caso di informarsi sulla spiegazione delle spie della macchina, o meglio, di ciò che ci vogliano comunicare !

Continua a leggere per scoprire il modo migliore per sbarazzarti dei vecchi ricambi auto rispettando l’ambiente e le persone.

riciclo di ricambi metallici per le auto

La maggior parte delle parti automobilistiche sono realizzate in metallo e leghe, il che significa che possono e devono essere riciclate il più spesso possibile. Ciò non solo aiuta a ridurre la necessità di estrarre nuovi minerali, preservando così le risorse naturali del nostro pianeta, ma stimola anche l’economia della zona, generando più lavoro per l’indotto ed ulteriori possibilità.

Inoltre, la maggior parte dei riciclatori di metalli ti pagherà in contanti per i tuoi pezzi di ricambio vecchi realizzati in metallo. Questo è il motivo per cui così tante persone scelgono di riciclare i loro vecchi ricambi auto, piuttosto che gettarli semplicemente nella spazzatura o portarli in un deposito di rottami.

Parti automobilistiche accettate

I centri di riciclo dei metalli sono la migliore linea d'azione da intraprendere quando si hanno parti vecchie parti automobilistiche ormai inutilizzabili di cui sbarazzarsi. Oltre a garantire che il processo di smaltimento sia sicuro per l'ambiente, spesso questi professionisti si recano personalmente dai loro clienti per ritirare gli articoli riciclabili.

Ciò significa che devi solo alzare un dito per comporre il numero telefono una volta che sei pronto a vendere i tuoi ricambi auto vecchi o usati! Accettano qualsiasi parte dell'auto, indipendentemente da età, marca, modello o condizione. Che tu abbia un set di cerchi usati, un telaio arrugginito o un secchio pieno di candele, i riciclatori di metalli automobilistici prenderanno tutto!

Processo di riciclo delle automobili

Per le normali auto a benzina e diesel, il processo di riciclo avviene solitamente in tre fasi:







Rimozione dei materiali inquinanti: In questa fase iniziale, i materiali pericolosi vengono rimossi dall'auto in modo accurato in modo da evitare il rilascio di sostanze chimiche nell'ambiente. Carburante, liquido dei freni, liquido tergicristalli e altro vengono accuratamente rimossi.







Smantellamento: Le parti dell'auto vengono quindi rimosse e valutate; le parti in buone condizioni possono essere riutilizzate per massimizzare la durata. Catalizzatore, carrozzeria, vetri e parti del motore sono solo alcune delle componenti rimosse e riciclate.







Distruzione: Una volta rimossi i liquidi, le sostanze inquinanti e le componenti riciclabili, il guscio metallico dell'auto viene frantumato e ulteriormente lavorato per il riciclo del metallo attraverso processi di separazione magnetica, di tintura e fusione. Solo il 5% circa di un intero veicolo non può essere riciclato.

Le auto elettriche sono più complesse da smantellare perché contengono più sistemi ad alta tensione e magneti che richiedono un'attenta gestione.

Quanto valgono i miei pezzi di ricambio da rottamare?

Il prezzo degli scarti di un’auto può variare notevolmente a seconda di una varietà di fattori. Il modello dell'auto, la regione, le condizioni, la disponibilità di parti rivendibili, il peso, le tariffe di mercato correnti e altro ancora possono far variare il prezzo. Auto molto vecchie o danneggiate possono comunque avere un buon valore sul mercato, anche soltanto per le parti di ricambio riciclabili.

Vendita ricambi auto usati

Essere pagati è semplice. La maggior parte delle aziende di riciclo dei metalli che acquistano ricambi auto paga in contanti sul posto. La quantità di denaro che ottieni per i tuoi articoli dipenderà da un elenco di fattori, inclusi gli attuali valori del metallo sul mercato, le condizioni della parte e altro.

Fintanto che scegli un'azienda di riciclo dei metalli esperta e affidabile con cui fare affari, puoi essere certo che otterrai un giusto ritorno economico, sbarazzandoti una volta per tutte di tutti questi pezzi inutilizzabili ed estremamente ingombranti.