Concerto di Natale al Teatro dell’Opera di Roma: Mario Biondi e giovani talenti del Lazio

Il Concerto di Natale promosso dalla Regione Lazio è andato in scena il 13 dicembre al Teatro dell’Opera di Roma, con un programma costruito attorno a giovani interpreti, musica sinfonico-corale e momenti coreografici. Sul palco l’Orchestra degli studenti del Conservatorio “Santa Cecilia” diretta da Michelangelo Galeati e la Cantoria dell’Accademia Nazionale “Santa Cecilia” sotto la guida di Ludovico Versino.

La parte dedicata alla danza ha coinvolto il Corso di Preparazione Professionale della Scuola di Ballo del Teatro dell’Opera con “Eco delle nove”, firmato da Kristian Cellini, che ha curato anche la regia della serata. In evidenza anche la presenza dei primi ballerini Marianna Suriano e Giacomo Castellana, impegnati nel passo a due da “Lo Schiaccianoci”, con la supervisione della direttrice Eleonora Abbagnato.

Ospite musicale della serata Mario Biondi, chiamato a unire brani del repertorio natalizio a pagine di autori della tradizione, in dialogo con orchestra e cantoria. La conduzione è stata affidata a Pino Insegno.

Durante l’evento è stato presentato anche il Concorso Presepi della Regione Lazio, iniziativa rivolta alle scuole e collegata a premi in viaggi culturali sul territorio. Nel saluto iniziale, il presidente Francesco Rocca ha indicato il concerto come parte dell’impegno regionale per sostenere i giovani e rendere i luoghi simbolo della cultura più condivisi, sottolineando l’incontro tra tradizione e futuro sul palcoscenico del Costanzi. L’assessore alla Cultura Simona Baldassarre ha richiamato il Natale come tempo di comunità e ha spiegato che l’appuntamento al Teatro dell’Opera intende valorizzare una tradizione “viva e accessibile”, legando il concorso e i viaggi studio a esperienze formative per studenti e studentesse del Lazio.