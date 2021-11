Confapi Calabria Cinema presenta “Ostaggi”.

Venerdi scorso, in Calabria, nella splendida cornice del CineTeatro Garden di Rende, Confapi Calabria Filiera Cinema ha presentato “Ostaggi”, il film della regista Eleonora Ivone, alla presenza degli attori: Elena Cotta, Gianmarco Tognazzi, Andrea Tognazzi, Jonis Bascir, Marcello Arnone, Federica Montanelli e il produttore Angelo Longoni. Calorosa accoglienza per l’attrice Elena Cotta, la “Regina d’Italia”, vincitrice della Coppa Volpi al Festival del Cinema di Venezia nel 2013.

Il film, dal 15 maggio su Sky Cinema Prima Fila Premiere, è una black comedy, movimentata e imprevedibile caratterizzata da una comica adesione alla realtà sociale dei tempi che viviamo. Nella trama si racconta di un uomo, che inseguito dalla polizia dopo una rapina, entra in una panetteria e prende in ostaggio gli avventori. Prima della proiezione del film, durante il dibattito moderato dalla giornalista Valentina Zinno sono intervenuti Marta Petrusewicz, Assessore al Comune di Rende, Alfredo De luca, Direttore del Rende Teatro Festival, Vito Pasquale Arnone, Presidente Filiera Cinema Confapi e Francesco Napoli, Presidente Confapi Calabria. Per il Presidente della Filiera Cinema, Vito Pasquale Arnone: “L’idea di aver realizzato un film in Calabria, con attori di caratura nazionale, penso sia un’ottima occasione per promuovere un’immagine bella della nostra terra, lontana dai soliti cliché. “Ostaggi” è un bel film che mostra luoghi della nostra regione, un passo avanti per la promozione turistica e la crescita economica”.

Concetto ribadito dal Vice Presidente Nazionale di Confapi, Francesco Napoli: “Il cinema è arte potentissima in termini di comunicazione, valorizzazione di risorse umane, ambientali, stimolo allo sviluppo economico. La Calabria non ha nulla da invidiare alle altre regioni d’Italia, è un set cinematografico naturale. L’obiettivo di Confapi Calabria Filiera Cinema è quello di favorire, attraverso il dialogo con l’industria cinematografica, un risveglio produttivo, facendo diventare la nostra terra, meta prediletta di registi e produttori nazionali ed internazionali”.(pn)