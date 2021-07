Covid, Toti: “Sì a obbligo vaccinale per i docenti”

La dichiarazione del presidente della Regione Liguria.

"Da una categoria che educa i nostri ragazzi, mi aspetto un'adesione massiccia e volontaria. Se così non fosse, sarei assolutamente a favore dell'obbligatorietà".Lo dichiara, in un’ intervista al quotidiano ‘La Stampa’, il presidente della Liguria Giovanni Toti in merito alle vaccinazioni anti – Covid verso gli insegnanti.