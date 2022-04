Cryptosmart, la fintech 100% italiana che ti permette di investire in crypto

Da oggi e’ possibile farlo grazie ad una piattaforma tutta italiana, fondata in Umbria in piena crisi pandemica da cinque ambiziosi imprenditori con solide esperienze manageriali alle spalle che hanno deciso di consentire tanto ai professionisti, quanto a persone comuni al primo approccio col mondo delle crypto di poter entrare a far parte di questa innovazione digitale in atto.

Cryptosmart, questo il nome della societa’, offre un’alternativa facile, indipendente e a basso costo. I fondatori in una recente intervista hanno dichiarato «Come imprenditori che vivono in Italia, ci siamo resi conto che c’è mancanza di accesso alle criptovalute e agli asset digitali nel paese, specialmente per le persone comuni – spiegano i founders - La finanza, per essere davvero democratica, deve essere facile da capire e poco costosa. Questi sono i pilastri di Cryptosmart». «Siamo partiti dal servizio di Exchange – hanno concluso – ma il nostro obiettivo è quello di permettere a tutti di utilizzare le criptovalute nell’economia reale»

Scopriamo i servizi che offre questa nuova realta’ tutta “made in Italy”. Oltre al servizio di exchange che permette ai propri clienti di comprare, vendere, depositare criptovalute o altri beni digitali senza intermediari, sono stati lanciati dei servizi rivolti a creare un ecosistema in Italia di utilizzo delle criptovalute nella vita di tutti i giorni. I servizi sono:

- Il servizio di staking che consente agli utenti Cryptosmart di mettere a disposizione le proprie crypto per partecipare al meccanismo di proof of stake utilizzato dalla rete blockchain per la convalida delle transazioni e la registrazione di un “nuovo blocco”. Gli utenti Cryptosmart riceveranno, quindi, la ricompensa derivante da tale attività e quindi avranno la possibilità di incrementare le crypto detenute nel proprio Wallet (portafoglio digitale);

- servizio di CSMarket: per la prima volta in Italia, infatti, le criptovalute potranno essere utilizzate nell’economia reale. È possibile acquistare Gift Card digitali dei migliori marchi della grande distribuzione italiana dall’elettronica all’abbigliamento, senza alcuna intermediazione pagando in Bitcoin;

- Il servizio di CSMarket: le aziende possono inviare e ricevere pagamenti peer-to-peer in Bitcoin o altre criptovalute, veloci e senza intermediari. Si tratta di un servizio per le aziende che intendono incrementare il loro fatturato offrendo la possibilità ai propri clienti di pagare attraverso l’uso della criptovaluta, già molto diffusa nei paesi sviluppati;. CSpay permette, altresì, alle aziende una volta ricevuto il pagamento in Bitcoin e altre criptovalute di convertire istantaneamente la criptovaluta ricevuta in Euro, incassando quindi in Euro quello che il cliente ha pagato con le proprie criptovalute, eliminando il rischio di cambio relativo alla volatilità della criptovaluta.