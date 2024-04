Cultura: a We Gil Roma "A Tavola Con il Papa"

Si svolgerà dal 3 al 7 aprile a We Gil a Roma (I Municipio) in Largo Ascianghi 5, la manifestazione “A Tavola Con il Papa”.L’evento intende avvicinare il pubblico romano ad argomenti che legano la Storia di Roma vista attraverso l’operato di alcuni Papi e le tradizioni culinarie ed enogastronomiche popolari nelle varie epoche.L’originalità del progetto consiste nel racconto didascalico puramente storico di Roma – Culla e Snodo Universale dell’Umanità e l’intreccio con aneddoti, curiosità e “leggende” legate alle vicende papaline in un’ottica tutta orientata all’aspetto storico/alimentare/enogastronomico.Cosa si mangiava all’epoca dei Papi significa conoscere quali erano le vere ricadute sociali nelle varie epoche romane anche in considerazione delle varie classi sociali: Nobiltà, Clero, Popolazione anche in virtù delle influenze che provenivano da fattori esterni come ad esempio dominazioni forzate da parte di altri Paesi o carestie, od eventi come Giubilei, pellegrinaggi etc. che ovviamente hanno esercitato un’opera di “scambio” di culture e di costumi.Il progetto prevede, l’organizzazione, il coordinamento e la realizzazione di un evento pluridisciplinare che si basa in primo luogo sull’interattività ed il coinvolgimento diretto del pubblico di ogni fascia di età. Un percorso immersivo, un mix di arti visive (mostra fotografica), artistiche (musica, teatro, cinema) ed esperienziali (degustazioni) in grado di coinvolgere il pubblico emotivamente e sensorialmente.Degustazioni di vini e prodotti tipici del Lazio tutti i giorni dalle 11,00 alle 13,00. Aperitivi e cene a tema con intrattenimento (performance di musica e reading) tutti i giorni dalle 19,00 alle 22,30. Ciak Si Mangia – Proiezioni di film a tema storico/enogastronomico tutti i giorni dalle 17,30 alle 19,00. Evento a cura di Innovative Food Srl. Ingresso gratuito.