Da Milano alla Toscana, senza green pass ma con telecamera nascosta, a Controcorrente su Rete 4: "Ma non lo controllate"?

Un'intero giorno senza Green Pass e con la telecamera nascosta, da Milano alla Toscana, nel servizio trasmesso ieri da Controcorrente, la trasmissione condotta in prima serata da Veronica Gentili su Rete 4 “Una giornata senza green pass”, che illustra come la via italiana alle restrizioni imposte dell'emergenza Covid, passa per la mancanza dei controlli.Dalla mattina come passeggero della metropolitana del Comune di Milano, passando per il viaggio sui treni regionali per raggiungere la provincia toscana, compresi i diversi pasti, tutti rigorosamente consumati al chiuso e segnalando ai diversi gestori l'assenza del pass obbligatorio: "Ma non lo controllate il green pass?", domanda il giornalista. "No. Bisognerebbe, ma ora no" risponde uno degli addetti al ristorante.Dalla colazione, all'aperitivo, passando per la cena e la notte trascorsa in hotel: Moreno Pisto, giornalista e direttore di Mow, ha viaggiato per mezza Penisola e documentato con la telecamera nascosta che, la soluzione nazionale alle restrizioni imposte dallo stato di emergenza, collima spesso con una canonica deroga all'italiana: "Anche se non ho il green pass, va bene?" domanda il programma Controcorrente in hotel, ricevendo infatti come risposta: "No, ok: va bene. Possiamo anche sorvolare per stasera".