Da Porto Sant'Elpidio a Milano alla Domenica Sportiva: Dragon Boat, una Pratica Sportiva

La puntata numero 3503 della "DS Domenica Sportiva", condotta da Simona Rolandi su Rai Due, il giorno 17 marzo 2024 alle 22:40, metterà in evidenza il potere trasformativo del Dragon Boat nella riabilitazione fisica e psicologica delle donne che hanno subito interventi al seno. Il Dragon Boat è una disciplina sportiva diffusa in tutto il mondo, caratterizzata da gare su imbarcazioni a forma di drago che possono ospitare fino a 20 atleti.L'allenamento in questa disciplina non solo promuove la forza fisica, ma può anche contribuire alla riabilitazione post-operatoria. Studi condotti presso l'Università della British Columbia in Canada hanno dimostrato che il movimento cadenzato e ripetitivo della pagaiata può aiutare a contrastare l'insorgenza del linfedema e promuovere il benessere generale.La squadra "Lilt" con sede nelle Marche, è un esempio straordinario di come il Dragon Boat possa diventare una fonte di sostegno e solidarietà per le donne operate al seno. Fondata nell'ottobre 2023 da 25 donne che hanno affrontato la malattia, l'organizzazione si propone di offrire un supporto emotivo e pratico a coloro che affrontano la diagnosi di carcinoma mammario e il percorso di cura successivo.Le lilt, che al momento contano tre squadre, si allenano nella splendida spiaggia di Porto Sant'Elpidio, offrendo uno scenario mozzafiato per il loro impegno sportivo e di solidarietà. Hanno già iniziato a lasciare il segno nel mondo del Dragon Boat, con alcune partecipazioni individuali ai campionati europei dei club nel 2023 e una prossima partecipazione al Trofeo nazionale della Lilt Dragon Boat a Palermo nel giugno di quest'anno.Questo esempio illuminante dimostra il potenziale del Dragon Boat non solo come uno sport competitivo, ma anche come uno strumento di guarigione e sostegno per le donne che affrontano sfide fisiche e emotive dopo un intervento al seno.