Dagli slogan alla pianificazione strategica - intervista al Sen. Manuel Vescovi a cura dell'avv. Emanuela Fancelli

A pochissimi giorni dalle elezioni continuano le interviste dell'avv. Emanuela Fancelli per offrire ai nostri lettori uno spunto di riflessione in vista del prossimo 25 settembre 2022.

È evidente la necessità di un cambiamento se si vuol rilanciare non solo l'economia, ma il ruolo dell'Italia stessa.

Il Sen. Manuel Vescovi (Lega) ha gentilmente risposto ad alcune nostre domande.

- Senatore, si discute molto della posizione del nostro Paese in Europa e le opinioni in proposito oscillano da un estremo all'altro. Come siamo visti in Europa e in generale all'estero?

"Giorno dopo giorno, mese dopo mese e anno dopo anno ho creato rapporti importanti per portare la voce del nostro Paese in Consiglio d'Europa. In 10 giorni Francia, Grecia e ora Turchia. Caro Ministro Di Maio, fortunatamente il nostro Paese non sarà più rappresentato da Lei nel mondo. Si deve passare da una politica fatta di slogan a una vera pianificazione strategica per far diventare il nostro Paese il punto di riferimento nel Mediterraneo.

Ho le idee molto chiare su come farlo.

Stati Uniti d'Italia guida culturale, infrastrutturale e commerciale nel Mediterraneo allargato. Speriamo che anche chi verrà eletto nella prossima legislatura le abbia e le sappia mettere in pratica."

- Senatore, una previsione dell'esito delle elezioni?

"Sarà il centrodestra a dover decidere la prossima squadra che rappresenterà il Paese nel mondo. Per questo ho affermato che il centro destra al 100% guiderà la prossima legislatura, avendo la maggioranza dei seggi.

Finalmente ci sarà l'opportunità di Guidare bene il nostro Paese. Governare significa lungimiranza, leadership e lealtà".

A cura dell'avv. Emanuela Fancelli