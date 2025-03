Damiano Gallo presenta il suo nuovo libro "Trovare casa"

Damiano Gallo torna in libreria con il suo ultimo libro Trovare casa. L’appuntamento per la presentazione, aperta a tutti, avrà luogo giovedì 20 marzo, alle 18.30, in viale Sabotino 28 a Milano presso Feltrinelli Librerie.

Il noto agente immobiliare e conduttore televisivo, volto molto amato del canale di Discovery+ HGTV Home & Garden, interverrà affiancato dall’avvocato Daniela Missaglia e dalla giornalista Manuela Porta cercando di spiegare, con il loro supporto, cosa l’ha spinto a scrivere questo nuovo libro che, come si evince dal titolo, riguarda il suo campo d’azione: il mercato immobiliare, un vero e proprio labirinto dove bisogna sapersi muovere con cautela.

“Trovare casa” può essere considerato un vademecum, studiato appositamente per fornire ai lettori e a chi si approccia a questa materia, con consigli utili, per scegliere e individuare l’abitazione ideale o a chi, invece, è alla ricerca di investimenti nel mattone.

Un prontuario assai importante per chi vuole muoversi con sicurezza nel mondo immobiliare, utile anche per conoscere aspetti delicati e problematiche che si celano dietro questo universo. All’interno ci sono tanti esempi e casi concreti che si ripresentano sistematicamente nel settore. Damiano li sviscera tra una pagina e l’altra del libro, cercando di mettere in guardia il lettore su eventuali problemi, truffe che si verificano con una certa frequenza.

Dall’alto della sua esperienza consolidata di agente immobiliare consiglia anche come scegliere un agente immobiliare competente, riconoscere ed evitare truffe negli annunci, valutare correttamente un immobile e stabilire un prezzo competitivo, fare controlli preliminari su ipoteche, abusi edilizi e vizi occulti.

La professione di agente immobiliare ha portato Damiano Gallo anche sul piccolo schermo come conduttore televisivo di programmi legati a questo settore. Sta andando in onda proprio in questi giorni sul canale 56 del digitale terrestre, HGTV Home & Garden, la nuova, interessante edizione del programma che tanto successo sta riscuotendo Chi ha dormito in questo letto?, ideato e condotto dallo stesso Damiano. Ad affiancarlo in ogni puntata, come nella stagione precedente Silvana Giacobini, scrittrice e signora del giornalismo italiano, per anni direttrice delle riviste Chi e Diva e Donna e da questa edizione anche da Giacinta Ruspoli.