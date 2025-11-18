Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 05:05
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Data Server e consumo di energia, se ne è discusso in Campidoglio
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Data Server e consumo di energia, se ne è discusso in Campidoglio

Organizzata dalla fondazione Olitec e dalla Pilat&Partners, l'evento ha visto la partecipazione di numerosi politici e scienziati

di Renato Narciso
Martedì 18 Novembre 2025
Roma - 18 nov 2025 (Prima Pagina News)

Organizzata dalla fondazione Olitec e dalla Pilat&Partners, l'evento ha visto la partecipazione di numerosi politici e scienziati

L'italia del teorema di Assisi e la sfida sull'energia del dato.

Questo il titolo del convegno organizzato dalla fondazione Olitec e dalla società Pilat&Partners e svoltosi ieri 17 novembre 2025, in Campidoglio presso la Sala della Protomoteca, richiesta per l'occasione dall'onorevole Federico Rocca - Consigliere dell’Assemblea Capitolina e Presidente della Commissione di Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale.

 L’evento mirava a creare una piattaforma di confronto ad alto livello tra Istituzioni, esperti tecnici ed esponenti apicali di importanti realtà aziendali e si inserisce nella riflessione sul Teorema di Assisi, una visione orientata all’etica e alla sostenibilità delle tecnologie, declinata nell’ambito della gestione del dato e della sua correlazione con il consumo energetico.

 I tre panel del convegno hanno analizzato la sintesi tra la digitalizzazione e la sostenibilità nell’ottica del Teorema di Assisi come paradigma italiano per innovazione etica e sostenibile. Verrà promosso un nutrito dibattito con panel specifici su Energy, Mobilità e Connettività - quest’ultimo con un focus sul settore sanitario, per definire linee strategiche condivise tra settore pubblico e privato per valorizzare il rapporto tra energia e dato.

La cornice di questo ambizioso eventoè stata la Sala della Protomoteca, location istituzionalmente prestigiosa e funzionale nel cuore di Roma, la quale ha offerto il contesto ideale per tale confronto volto a promuovere una roadmap strategica per un’Italia digitale e sostenibile. Il convegno ha visto l'intervento del deputato Massimo Milani - Segretario della VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici);

di Federico Rocca;

di Claudia Levi-Montalcini - Vicepresidente esecutivo della Levi-Montalcini Foundation; di Massimiliano Nicolini - Presidente e direttore del Dipartimento Ricerca della Fondazione OLITEC;

 di Madre Immacolata Lauceri - Superiora Generale delle Missionarie Catechiste di Gesù Redentore; di Pau Guardiola - Director of Emerging Technologies presso l’Universidad Católica de Murcia (UCAM);

di Laura Blaso - Responsabile di ENEA Lab Smart Cities & Communities; William Nonnis - analista tecnico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

di Gaetano Di Bello - Vicepresidente vicario dell’Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico (AICA);

Antonio Ballarin - Senior Member della International Neural Network Society eVisiting Professor della University Canada West; di Marco Casasanta - Co-founder di Industrie Energetiche Srl Paolo Dal Checco - CEO & Founder di Forenser Srl (da remoto);

dalla deputata Gaetana Russo - Membro della IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) alla Camera dei Deputati;

di Dario Fidanza - Direttore Generale di BIG SB S.p.A. Sabrina De Filippis - AD di Mercitalia Logistics; Alessandro Peron - Segretario Generale della Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali (FIAP)

di Francesco Naso - Segretario Generale di Motus-E; di Francesco Tufarelli - Direttore Generale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

del Senatore Marco Silvestroni - Segretario della Presidenza di Palazzo Madama e membro della 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale);

di Alfredo Maria Becchetti - Presidente di INFRATEL Paolo Petralia – Vicepresidente di FIASO con Delega all’innovazione (da remoto);

di Beatrice Delfrate – Dirigente informatico presso l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS); di Monica Calamai – Direttore Generale Asl Calabria e Presidente Donne In Sanità;

di Giovanni Maria Pirone – Presidente del Comitato sulla Medicina Sociale dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) (da remoto);

e infine di Marco Bressi – Centro Nazionale per la Clinical Governance ed Eccellenza delle Cure dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS).

 Le conclusioni invece sono state affidate a Massimiliano Nicolini - Presidente e direttore del Dipartimento Ricerca della Fondazione OLITEC e Riccardo Pilat - CEO & Founder di Pilat&Partners Ha moderato Giorgio Scura - Fondatore di Decripto World.

Ha moderato Giorgio Scura, fondatore di Decripto World


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it