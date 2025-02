Dema, Barbarossa (Ugl Metalmeccanici): "Sfida difficile ma non impossibile se ognuno fa la sua parte"

"È necessario trovare una soluzione condivisa finalizzata al bene dei lavoratori e a garantire alla Adler di raggiungere risultati positivi che permetteranno la riuscita di una sfida difficile ma non impossibile".

Lo ha dichiarato il vicesegretario nazionale UGL Metalmeccanici, Adelmo Barbarossa, al termine dell’incontro presso il Mimit sulla vertenza Dema, alla presenza della società Adler che da pochi giorni ha rilevato l’intero Gruppo.

"Come UGL Metalmeccanici, abbiamo chiesto a tutti gli attori della vertenza, lavoratori, azienda, sindacati, Mimit, Regioni Campania e Puglia, di fare la propria parte per raggiungere quegli obiettivi che vanno obbligatoriamente raggiunti: in primis, l’occupazione di tutti i lavoratori interessati, lo sviluppo della nuova realtà industriale e la crescita economica dei territori campani e pugliesi.

Importante è anche la disponibilità di Adler, su sollecitazione di tutte le sigle sindacali, a discutere senza preclusioni in merito a tutti i punti oggi velocemente esposti del piano industriale, che, chiaramente, non è del tutto positivo, prevedendo alcune razionalizzazioni, con un numero ancora non ben definito di esuberi. Al momento si parla di 198 unità, prevalentemente in area campana. D’altronde, le aziende del perimetro Dema perdono 1,5 milioni al mese, ma l’obiettivo finale del piano industriale proposto da Adler punta a riportare il Gruppo entro la fine del 2026 al pareggio di bilancio e dal 2027 al ritorno del segno positivo dopo anni di perdite".

"Gli anni futuri vedranno una consistente crescita del trasporto aereo e la necessità di rinnovare le flotte delle compagnie aeree di tutto il mondo e questa è un’occasione da cogliere per rilanciare un’azienda strategica nel panorama industriale del Sud Italia, garantendo i livelli occupazionali attuali e in prospettiva ampliarli", conclude Barbarossa.