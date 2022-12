Dieci serie videoludiche da non perdere assolutamente!

Se il mondo del gioco d'azzardo, secondo questo sito di comparazione, risulta pieno di nuovi protagonisti e di utenti che cercano recensioni su portali come Unibet et similia, dall'altra parte il mondo del videogioco è in costante fermento arrivando ad avere una notorietà quasi senza eguali nella sua storia.

Super Mario

Sicuramente, quando si parla di videogiochi, il baffuto idraulico è una delle prime icone che viene alla mente. Apparso per la prima volta nel cabinato di Donkey Kong nel 1981, a partire dal 1985 darà inizio alla sua prima avventura da “solista” con Super Mario Bros. e da allora non si fermerà più tra capitoli della serie principale, spin off e titoli sportivi. Ed ora ha anche un film in arrivo!

Final Fantasy

Creata da Hironobu Sakaguchi per la “forza della disperazione”, l'azienda aveva i soldi per un solo progetto che sarebbe stato appunto la “fantasia finale”, la serie di Final Fantasy è diventata in breve tempo il sinonimo di JRPG fatti con il cuore. Una favola che si snoda da più di 30 anni tra magie, creature e personaggi entrati nella leggenda.

The Legend of Zelda

Il prode Link è il protagonista assoluto di questa serie che si “diverte” a far viaggiare i giocatori all'interno della vasta timeline. I punti fermi rimangono però il salvataggio della principessa Zelda e di tutta la terra di Hyrule dalla minaccia costante del male. Una storia che, il prossimo anno, si arricchirà con il tanto atteso nuovo capitolo Tears of the Kingdom.

Grand Theft Auto

Il fascino della criminalità non ha mai smesso di fare presa sulle persone, basti pensare alla saga cinematografica de Il Padrino, ed il team di Rockstar Games lo sa bene. La serie di Grand Theft Auto è infatti una delle più "scorrette" e famose di sempre in grado di garantire la massima libertà ai giocatori.

Crash Bandicoot

Il marsupiale più folle del mondo, e mascotte della prima PlayStation nei ruggenti anni Novanta, è diventato praticamente uno dei simboli per eccellenza del genere platform tra mondi coloratissimi, livelli davvero complicati e nemici completamente sopra le righe. Il tutto andando a zonzo nel tempo e nello spazio!

Time Crisis

Se avete mai visto un film d'azione o un poliziesco particolarmente adrenalinico allora saprete che, per alcuni versi, sembra di stare in mezzo ad una sparatoria senza fine e senza tregua con pallottole che volano dappertutto. Bene, perché non dimostrare ai cattivi di turno che c'è un tiratore migliore di loro e salvare il mondo ancora una volta?

House of the Dead

Prendete quanto appena detto sopra e sostituite i classici cattivoni da film d'azione ad un esercito di zombie tornati alla vita dopo un esperimento fallito. In solitaria oppure in cooperativa, come sopra, bisognerà dunque “epurare” il mondo da questa piaga non morta un caricatore per volta.

Mortal Kombat

Naturalmente come potevano mancare i titoli di lotta? La scelta è stata piuttosto dura, ma tra Tekken e Street Fighter è stato Mortal Kombat a spuntarla. Certo, le fatality non sono per gli stomaci deboli, ma facendoci qualche partita ci si renderà conto di come abbia il suo particolare senso dell'umorismo.

Age of Empires

La serie di strategici per eccellenza che non conosce rivali, mettetevi al comando di grandi eserciti dell'antichità, costruite le Meraviglie, fate progredire la vostra civiltà e riscrivete la storia!

LEGO

Per chiudere le fila vi consigliamo dunque i giochi basati sui mitici mattoncini realizzati dal team dei Traveller's Tales che hanno “cucinato” in questa salsa anche i franchise appartenenti al Signore degli Anelli, a Star Wars, agli Avengers, ad Harry Potter e così via.