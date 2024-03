Dossieraggio: contestati almeno 800 accessi abusivi a Striano

Almeno 800 accessi abusivi a banche dati per spiare politici e vip: è l'accusa mossa nei confronti dell'ufficiale della Guardia di Finanza, Pasquale Striano, sotto indagine insieme con altre 14 persone nell'ambito del processo sul dossieraggio di numerose personalità.L'inchiesta, partita da Roma, ora è nelle mani della Procura di Perugia. Tra gli indagati figura anche il magistrato antimafia Antonio Laudati.Stando a quanto emerge dalle indagini, le informazioni giungevano attraverso un altro indagato e altri ufficiali delle Fiamme Gialle.Tra le vittime ci sarebbero anche il senatore e sottosegretario al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Claudio Durigon, l’Europarlamentare Matteo Adinolfi, l'ex Capogruppo della Lega alla Regione Lazio Angelo Tripodi e l'ex candidato a Sindaco di Latina, Vincenzo Zaccheo. I dati sarebbero stati passati da Striano alla stampa.Intanto, il Procuratore Aggiunto di Roma, Giuseppe Cascini, ha avviato un'indagine in merito alle accuse rivolte al Presidente della Figc, Gabriele Gravina. L'indagine è partita da una segnalazione della Dna secondo cui Gravina avrebbe commesso atti illeciti, ma le accuse sono tutte da verificare. Per il momento, l'indagine è a carico di ignoti.“Pezzi di Stato che lavorano contro altri pezzi di Stato, ascoltato spiando anche qualcuno che è è seduto qua, una vergogna di stampo sovietico”, ha dichiarato stamani, a Genova, il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini.“Siamo di fronte a una P2 moltiplicata per cento quindi bisogna tenere alta la guardia. Chi ha conflitti d’interessi non partecipi alla Commissione Antimafia, mi riferisco a chi è stato alla guida della Direzione nazionale antimafia. Che poi la cultura del sospetto l’hanno creata i grillini”, ha detto il Capogruppo di Forza Italia in Senato, Maurizio Gasparri.“Dopo l’esposto del Ministro della Difesa Guido Crosetto tre giornalisti del quotidiano Domani sono finiti sotto inchiesta a Perugia per accesso abusivo e rivelazione di segreto. Ai tre cronisti e all’intera redazione del quotidiano va la nostra solidarietà. La loro unica colpa è quella di aver raccontato la verità”, scrive, in una nota, l'europarlamentare del M5S, Sabrina Pignedoli.“La legge professionale n. 69/1963 e la legge sulla privacy del 1996 tutelano il segreto dei giornalisti sulla fonte delle notizie. Chi dalla destra parla di Dossieraggio lo fa solo per gettare fumo negli occhi dei cittadini: le uniche intenzioni dei giornalisti infatti erano quelle di raccontare notizie e non di ricattare i potenti come invece fa chi fabbrica dossier. Consideriamo tutta questa vicenda dunque - conclude l'europarlamentare - come un grave sopruso ai danni della stampa libera”.