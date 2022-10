Duda: ciò che dice Meloni è vicino alla mia visione

🔵 Lavoriamo a una squadra di qualità, senza giochi di palazzo, perché il programma di centrodestra per essere reali… https://t.co/DdILoODm4f

“Si è trattato di potenti esplosioni”, ha fatto sapere la polizia danese in merito ai danni ai gasdotti #NordStream… https://t.co/WIbsBotyT8

RT @GiorgiaMeloni: Fantastici! Con grande determinazione avete portato in alto il Tricolore. Siamo orgogliosi di voi, campioni 🇮🇹 https://…

RT @Affaritaliani: FdI: "no green pass e no obbligo vaccinale, commissione d'inchiesta sul Covid" https://t.co/7FCSUupZ60

#VittorioFeltri commenta #Ecobonus per scooter e #motoelettrica: "Le priorità per gli italiani sono altre"… https://t.co/QoMIBsZyaU

RT @AssembleaER: Tagliaferri (@FratellidItalia): #mancano #insegnanti di sostegno, la #Regione risolva https://t.co/fBbzRyQ2Wi via @Assembl…

RT @fdisacile: 🗞️ Oggi sul #MessaggeroVeneto 🔵 Ringraziamo nuovamente i cittadini di #Camolli e ringraziamo anche #ClaudioSalvador per la…

3 ore fa

@FratellidItalia

RT @LaraMagoni: In fiera per dare il via alla prima edizione di #MoveCitySport. Avere una fiera così importante qui a Bergamo, che da tempo…