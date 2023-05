Eccellenze Italiane. Sandra Savaglio, ospite di Bruno Vespa

Solo tanta bellissima Calabria sugli schermi di RAI1, a “

” il programma condotto da

. Ospite della serata è stata la professoressa dell’Unical

, astrofisica internazionale che dopo aver studiato in America ha scelto di tornare in Calabria, la sua terra di origine, per insegnare agli studenti calabresi i misteri e la magia della Via Lattea.



Superba, solenne, sicura, affascinante, e soprattutto consapevole di dover rappresentare la Calabria delle eccellenze, a

ha raccontato la sua esperienza di scienziata e di donna alle prese con i piccoli e grandi problemi della vita quotidiana, ma soprattutto ha raccontato su

la determinazione e la consapevolezza con cui l’allora Presidente della Giunta Regionale

l’aveva chiamata a far parte del governo regionale affidandole il dicastero della cultura.



Mai la Calabria era stata raccontata meglio prima d’ora in televisione.



Credo che alla professoressa

la Calabria debba un grazie speciale per la delicatezza e lo charme con cui ha raccontato le donne calabresi, e soprattutto con cui ha spiegato che la Calabria non è solo delinquenza organizzata, ma è anche ricerca, cultura, innovazione e proiezione nel futuro. Grandissima

questa sera su Rai1.



E

non poteva scegliere di meglio per raccontare la Calabria di questi anni.