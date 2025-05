Regione Lazio, Baldassarre: evento per le mamme passo importante

È stato presentato presso la sede della Giunta della Regione Lazio nella Sala Tevere, il Manifesto per la Mamma, nell'ambito del convegno "Essere mamme oggi: sfide, diritti e prospettive". Il Manifesto, promosso dall'Osservatorio della Vita e della Natalità, è aperto a istituzioni, enti e associazioni ed è finalizzato a impegnare i sottoscrittori in una serie di iniziative volte a valorizzare e proteggere la maternità, attraverso azioni di welfare.

"Non tutte sono mamme, ma tutti abbiamo una mamma. La mamma è la figura più importante di questa società, ma oggi è a volte negletta. Dimissioni in bianco, abusi, l'odioso ricatto di cui sono vittime le donne nel dover scegliere fra maternità e lavoro.

Dobbiamo rimettere le donne al centro, le mamme al centro. La Regione Lazio lo sta facendo, anche con questo evento, e costruendo una importante sinergia con famiglie e associazioni, come l'Osservatorio della Vita e della Natalità, promotore dell'iniziativa, che ringrazio. Serve l'impegno di tutti, di tutte le componenti sociali".

Così, Simona Baldassarre, assessore alla Famiglia della Regione Lazio, che ha proseguito: "Essere mamma è un dono e un diritto. Per realizzarlo, servono servizi e progetti adeguati. In Regione Lazio, abbiamo realizzato numerose iniziative, come il progetto "Maternità fragile", "Impresa Rosa" e stiamo per presentare una nuova legge sulla Famiglia che ridà alle donne, ai giovani e alle famiglie grande centralità, attraverso misure di welfare per la natalità".