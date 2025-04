Napoli, movida, Sorrentino: "Serve dialogo, no a decisioni unilaterali e affrettate"

"Il tema del divertimento notturno merita rispetto. Per i commercianti, i residenti, i lavoratori, i giovani, per tutti coloro che vivono la città. Affrontarlo con misure calate dall’alto, senza coinvolgere il Consiglio Comunale, non è la strada giusta.

Abbiamo letto sul quotidiano La Repubblica che, per alcune aree della città, sarebbe allo studio l’ipotesi di uno stop alla vendita per asporto dalle ore 22 e del ritiro dei tavolini all’aperto entro mezzanotte. Si tratta di scelte delicate, che incidono profondamente sull’economia e sul commercio cittadino, con il serio rischio di perdita di posti di lavoro, e che meriterebbero pertanto un confronto trasparente nelle sedi istituzionali competenti.

Non è opportuno che il Consiglio Comunale venga nuovamente bypassato, come già avvenuto in occasione del blocco delle licenze nel centro storico, indebolendo così il processo democratico di cui la città ha bisogno per migliorare. Sono contraria a provvedimenti punitivi privi di alternative.

Credo in una visione politica che regolamenti senza reprimere, che ascolti prima di decidere, che costruisca soluzioni condivise. Confido nella sensibilità del Sindaco, che si è sempre mostrato attento al tema, nella consapevolezza comune che il commercio e le attività produttive rappresentano la principale ossatura economica della città. E sono sicura che anteporrà il dialogo costruttivo a qualunque decisione".

Così la Vicepresidente del Consiglio Comunale di Napoli, Flavia Sorrentino.