Ppe, Bardi (Reg. Basilicata): "Auguri di buon lavoro a Tajani"

“Rivolgo le mie più sincere congratulazioni al ministro Antonio Tajani per la sua rielezione, avvenuta oggi a larghissima maggioranza, alla vicepresidenza del Partito Popolare Europeo (Ppe).

Si tratta – dice il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi – di un importante riconoscimento alla sua esperienza, al suo impegno politico e al prestigio che l’Italia continua a rappresentare in Europa grazie anche alla sua figura.

Tajani è un punto di riferimento per i moderati europei – prosegue Bardi – e la sua conferma in un ruolo così rilevante rafforza la voce dell’Italia e del Partito Popolare Europeo nel progetto di un’Europa più unita, solida e vicina ai cittadini. A lui vanno i miei auguri di buon lavoro, certo che continuerà a rappresentare con onore, impegno e competenza i valori in cui crediamo”.