Lanuvio (Rm): successo per gli appuntamenti della Appia Week

Il modo migliore di valorizzare la storia della Via Appia Antica? Percorrerla. Con questo spirito Asd Team Civita Bike e Hike Gea Lanuvio hanno organizzato, il 25 e il 27 aprile due iniziative, una a piedi ed una in bici, che hanno consentito, ai partecipanti, di scoprire le bellezze paesaggistiche e naturalistiche di un tratto della Regina Viarium ,una delle vie più suggestive del mondo.

Soddisfatti il vicesindaco di Lanuvio Valeria Viglietti e l’assessore all’Ambiente di Lanuvio Simone Santilli che hanno preso parte alla sessione dedicata al Trekking e Sandro Cipriani, segretario del Team Civita Bike che ha dichiarato: “E’ il terzo anno che partecipiamo ad eventi di promozione dell’Appia Antica, ed ogni anno, a piedi o in bici è possibile scoprire un dettaglio sulla storia di un percorso storico di grandissimo fascino. Chi ha partecipato alla staffetta in bici fino al Primo Miglio e chi ha preso parte alla passeggiata da Santa Maria delle Mole a San Sebastiano ha respirato la storia e la cultura di una via recentemente proclamata Patrimonio Unesco.

Un grazie di cuore va agli organizzatori dell’Appia Week che ci hanno coinvolto in queste due bellissime giornate e al Comune di Lanuvio,all’ASI,CSI e FCI con cui abbiamo realizzato negli anni tantissime iniziative all’insegna dello sport e del benessere”.