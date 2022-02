Elezioni Genova, Insieme-Psi: sosteniamo Furlan per una nuova stagione della Città

"Insieme e Partito Socialista di Genova prendono atto delle incertezze che caratterizzano quella vasta area politica e sociale che non si riconosce nelle scelte politiche ed operative portate avanti dall'attuale Giunta e dal Sindaco. Desiderano, quindi, rivolgere alle forze migliori della cittá un appello perché si possa giungere alla creazione di una vasta aggregazione che abbia il collante della concretezza e la lealtá dell'agire per il bene della comunitá genovese. Il coraggio delle scelte dev‘essere sorretto dall'ascolto delle nostre Comunitá e dalla capacitá di sintesi inclusiva e non divisiva".E' quanto scrivono, in un comunicato, Insieme e il Partito Socialista di Genova, che propongono la candidatura a Sindaco dell'ex leader della Cisl, Annamaria Furlan, in vista delle Elezioni Politiche, in programma la prossima primavera."Oggi Genova ha bisogno di essere coinvolta in confronto concreto ed – appunto - inclusivo sul proprio futuro e sulle grandi opportunitá che si affacciano a maggior ragione in considerazione dell’urgente attenzione da dedicare, in maniera intelligente, e superando ogni logica di fazione o di parte, all’utilizzazione del Pnrr che può davvero rappresentare un’occasione di rilancio di Genova e della intera Liguria in Europa", proseguono."La vicenda dei depositi chimici portuali é la chiara dimostrazione di come, invece, si rischi di muoverci esattamente nella direzione opposta. Spostare il problema da Multedo a Sampierdarena non é una soluzione. Si tratta di un atto di forza divisivo del quale é difficile cogliere il senso, tecnico, economico, politico e sociale", evidenziano."In questo contesto, riteniamo opportuno impegnarci per portare alla guida della città quelle ampie esperienze maturate, competenze, quelle capacità di relazioni, di ascolto e d’inclusione unanimemente riconosciute ad Anna Maria Furlan che può davvero rappresentare una voce nuova nel panorama politico ed istituzionale cittadino e richiamare ad un comune impegno civico gran parte delle risorse di cui é ricca Genova, ma che devono essere fatte emergere al di là e al di sopra di ogni logica di parte"."Furlan , in ragione della sua lunga esperienza e responsabilitá ai massimi vertici italiani ed internazionali del Sindacato, puó assicurare quel necessario distacco dalle questioni localistiche sulle quali stanno mostrando la corda sia l'attuale amministrazione cosí come alcune candidature che, al di là dell’apprezzamento delle persone coinvolte, non riescono ad assicurare quella caratteristica d’inclusività che è necessaria nella situazione complessa in cui si trova da tempo Genova. Insieme e Partito socialista Italiano sono quindi pronti a sostenerla in un percorso elettorale civico dove la politica potrá tornare protagonista - quale positivo Servizio - per la nostra comunità cittadina", concludono.