Elezioni, Pirozzi (Lega): “La verità fa male a Zingaretti”

“Zingaretti che attacca la Lega per la vicenda Ruberti fa ridere: si punta il dito contro chi mostra un video, ma non cerca di approfondire i reali motivi che si celano dietro una pagina raccapricciante.Evidentemente la verità fa male. Soprattutto perché il Pd non si accorge che i metodi squadristi sono quelli visti a Frosinone tra un ‘si devono inginocchiare’ e un ‘vi ammazzo’.Un bel tacer non fu mai scritto: pensi ai cittadini del Lazio, che ha preso in giro per 10 anni. Come non pensare ad esempio alla mortificante vicenda della mancata ricostruzione dell'istituto alberghiero di Amatrice, una ferita nella ferita del sisma. Non scarichi i suoi nervosismi su chi espone i fatti".Lo dichiara il consigliere della Lega della Regione Lazio, Sergio Pirozzi.