Elezioni Regionali Lazio, Cangemi (Lega): “Si lavori da subito a candidatura autorevole”

"Il centrodestra lavori in modo compatto per identificare una candidatura importante e di elevato profilo per le prossime regionali, non possiamo rischiare di ricadere in errori già visti nel passato".

(Prima Pagina News) | Martedì 03 Maggio 2022 Condividi questo articolo

(Prima Pagina News)

Martedì 03 Maggio 2022

Roma - 03 mag 2022 (Prima Pagina News) "Il centrodestra lavori in modo compatto per identificare una candidatura importante e di elevato profilo per le prossime regionali, non possiamo rischiare di ricadere in errori già visti nel passato".





Lo dichiara il Vicepresidente del Consiglio Regionale del Lazio e Consigliere della Lega, Giuseppe Emanuele Cangemi “Il centrodestra lavori in modo compatto per identificare una candidatura importante e di elevato profilo per le prossime regionali del Lazio. Sono convinto che la sfida delle urne si possa vincere, ma non dobbiamo e non possiamo rischiare di ricadere in errori già visti nel passato, con candidature sbagliate o arrivate a ridosso del voto. Si inizi sin da ora a lavorare per restituire futuro e prospettiva alla nostra regione”.Lo dichiara il Vicepresidente del Consiglio Regionale del Lazio e Consigliere della Lega, Giuseppe Emanuele Cangemi

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News



candidatura centrodestra Elezioni Regionali Giuseppe Cangemi Lega PPN Prima Pagina News Regione Lazio Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

APPUNTAMENTI IN AGENDA APPUNTAMENTI IN AGENDA indietro