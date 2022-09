Esercito, Sardegna: il Col. Nicola Maria Giachelle nuovo Comandante del 1° Reggimento Corazzato

Ha avuto luogo stamane, nel piazzale del Comando della caserma Salvatore Pisano, alla presenza del Comandante del Comando Militare Esercito Sardegna, Generale di Brigata Stefano Scanu, la cerimonia di avvicendamento al comando del 1° Reggimento Corazzato tra il Colonnello Luca Rollo cedente, ed il Colonnello Nicola Maria Giachelle subentrante.Alla cerimonia hanno presenziato le massime autorità militari, civili e religiose locali, i Gonfaloni dei comuni di Teulada, Sant’Anna Arresi, Carbonia, Santadi, Villaperuccio, Piscinas, Narcao, Giba, Masainas e Tratalias e le rappresentanze delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma del territorio circostante.La cerimonia ha avuto inizio con la resa degli onori allo Stendardo del 1° Reggimento Corazzato e la deposizione di una corona d'alloro sul carro “L” in ricordo dei Caduti accompagnata dalle note del Piave musicate dalla Banda della Brigata Sassari.Dopo la lettura della preghiera del carrista, il Colonnello Luca Rollo ha tracciato un breve bilancio dei due anni trascorsi al vertice del 1° Reggimento Corazzato, durante il quale ha diretto molteplici attività di supporto a favore delle truppe in addestramento e in approntamento per le missioni nei principali teatri operativi esteri, “un lavoro complesso, difficile e impegnativo ma svolto ogni giorno dal 1° Reggimento con grandissima generosità, professionalità ed intelligenza senza risparmio di energie” e, concludendo, “ringrazio tutto il personale militare e civile: sono orgoglioso di essere stato il vostro Comandante”.A seguire il Generale Scanu ha evidenziato non solo la professionalità degli uomini e delle donne del 1° Reggimento Corazzato, ma soprattutto la passione e la dedizione al servizio messe in campo, che ne fanno un’unità peculiare nell’ambito dell’Esercito Italiano.Il Colonnello Luca Rollo ha consegnato lo Stendardo del 1° Reggimento al Colonnello Nicola Maria Giachelle, proveniente dallo Stato Maggiore dell’Esercito, che diventa così il 35° comandante del 1° Reggimento Corazzato di Capo Teulada.Nella giornata odierna è stata inoltre commemorata anche la ricorrenza dell'86° anniversario della costituzione del 1° Reggimento Fanteria Carrista avvenuta a Vercelli, il 15 settembre 1936.