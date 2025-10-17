Esplosione a Castel d'Azzano: al via a Padova i funerali di Stato dei carabinieri morti, presenti anche Mattarella e Meloni

Hai dimenticato la password? Clicca qui
(Prima Pagina News)
Venerdì 17 Ottobre 2025
Padova - 17 ott 2025 (Prima Pagina News)

Ad accogliere le bare una piazza piena di gente e un lungo applauso. Nelle scuole è stato osservato un minuto di silenzio.

Stanno per iniziare, nella Basilica di Santa Giustina a Padova, i funerali di Stato di Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, i tre carabinieri morti nell'esplosione di un casolare a Castel d'Azzano (Ve), nel corso di uno sgombero.

Ad accogliere le tre salme, una piazza gremita di gente e un lungo applauso. Presenti in chiesa i familiari delle vittime, i vertici dell'Arma e colleghi dei deceduti, inclusi alcuni rimasti feriti nell'esplosione.

Tra i presenti, anche il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana e i vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani.

A celebrare il rito è mons. Gianfranco Saba, ordinario militare per l'Italia, insieme al vescovo di Padova Claudio Cipolla, a quello di Verona Domenico Pompili, all'abate di Santa Giustina dom Giulio Pandoni, a Vincenzo Pizzimenti, cappellano militare del Comando Regionale, don Corrado Tombolan, cappellano militare della Legione Carabinieri "Veneto" e a don Giovanni Tanca, segretario del Vescovo Ordinario Militare per l'Italia.

Sul sagrato è schierato il picchetto d'onore delle forze dell'ordine e dell'esercito.

Per commemorare i tre carabinieri, oggi tutte le scuole d'Italia hanno osservato un minuto di silenzio, ha fatto sapere il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

"Oggi l'ultimo saluto a Davide, Marco e Valerio: tre carabinieri che hanno servito l'Italia con onore e dedizione fino all'ultimo istante. Il loro coraggio, il senso del dovere e l'esempio che ci lasciano non saranno dimenticati", è il messaggio sui social della premier, Giorgia Meloni.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

