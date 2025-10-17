Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 20:55
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Massimo Canalini, uomo, editore e scrittore: ad Ancona un convegno per onorarne la memoria
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Massimo Canalini, uomo, editore e scrittore: ad Ancona un convegno per onorarne la memoria

Appuntamento sabato 25 ottobre, alle ore 17:30, a Palazzo degli Anziani.

(Prima Pagina News)
Venerdì 17 Ottobre 2025
Ancona - 17 ott 2025 (Prima Pagina News)

Appuntamento sabato 25 ottobre, alle ore 17:30, a Palazzo degli Anziani.

A un anno dalla scomparsa, su iniziativa dell’Assessore alla Cultura del Comune di Ancona Marta Paraventi, sabato 25 ottobre alle ore 17.30 si terrà a Palazzo degli Anziani un pomeriggio di studi per ricordare Massimo Canalini, uomo, editore e scrittore tra i più significativi del panorama nazionale, pioniere nella esplorazione di nuovi linguaggi nella narrativa e nella scrittura attraverso la contaminazione con quello dei cantautori e della cultura nel senso più ampio. 

L’iniziativa, curata da Valentina Conti, fondatrice e direttrice editoriale di “Affinità Elettive” (2001), già stretta collaboratrice di Canalini, rientra nel progetto dell’Assessorato alla Cultura Ancona Cultura aperta. Viaggi visioni e identità per raccontare Ancona nel mondo.

Con l’incontro del 25 ottobre- aperto alla cittadinanza- si intende ricordare la figura di una delle personalità più innovative e rilevanti del panorama editoriale nazionale, nato ad Ancona dove ha scelto di restare.

Un fenomeno editoriale senza precedenti, nato negli anni Ottanta, con l’obiettivo di promuove la crescita di nuove narrazioni e modelli letterari sperimentali e innovativi.

“Il lavoro editoriale”, la casa editrice indipendente fondata nel 1979 ad Ancona con questi presupposti da Canalini con Ennio Montanari e Giorgio Mangani, ha proseguito fino al 2003 la sua attività e ricerca editoriale nella giovane narrativa italiana col marchio Transeuropa.

Straordinari gli autori lanciati da Massimo Canalini, editor e talent scout: da Claudio Piersanti, Gilberto Severini, Gianni D’Elia, Pino Cacucci, Lorenzo Marzaduri – per citarne alcuni – fino alla “rivelazione” dell’opera, e del talento, di un’intellettuale della caratura di Joyce Lussu e dello straordinario Pier Vittorio Tondelli nelle tre antologie del progetto under 25, da lui stesso ideato, che Transeuropa ha pubblicato fra il 1985 e il 1990.

Negli anni Novanta molti ricorderanno i casi editoriali di Silvia Ballestra ed Enrico Brizzi. 

Programma

Dalle ore 17.30:

- Saluti dell’Amministrazione Comunale

- Saluti della famiglia

- Interventi di * Andrea Demarchi (scrittore torinese scoperto proprio da Massimo Canalini e da Pier Vittorio Tondelli, che ha collaborato con Canalini fino agli ultimi giorni).

- Giulio Mozzi (scrittore e curatore editoriale, finalista al Premio Strega)

Modera Valentina Conti

Ore 19.15:

Ricordo di Massimo Canalini con gli interventi di chi lo ha conosciuto partecipando ai suoi laboratori di scrittura.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Ancona
convegno
libri
Massimo Canalini
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.