Espropri bretella Cisterna-Valmontone, Mallamo: "Sospensiva Tar solo su 14 particelle"

“Non corrisponde al vero che il Tar del Lazio (Sezione Seconda di Latina) ha bloccato l’iter amministrativo in corso per la realizzazione della Cisterna-Valmontone. Il Tribunale amministrativo ha, infatti, disposto, lo scorso 9 dicembre con Decreto presidenziale, la sospensione dell’immissione in possesso di 14 particelle rispetto al totale di circa 1.200 particelle.

Il Tar ha fissato, per il prossimo 18 dicembre, la trattazione collegiale in camera di Consiglio e gli avvocati stanno, pertanto, predisponendo tutta la documentazione necessaria per fornire tutti gli elementi utili ai giudici per ogni opportuna decisione in merito”.

Così, in una nota, l'ing. Antonio Mallamo, Commissario straordinario della Cisterna-Valmontone.