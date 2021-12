Expo 2030, Gualtieri: "Roma è il luogo ideale per ospitare un’esposizione sulla rigenerazione urbana"

"Roma è il luogo ideale per ospitare un’esposizione" che ha come tema la rigenerazione urbana e "fornire una cornice in cui diversi Paesi possono presentare le loro migliori pratiche e progetti".Così il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante la presentazione della candidatura della Capitale a Expo 2030."Vi darò cinque ragioni per sostenere questa convizione", prosegue. "Innanzitutto, Roma è una città unica che mostra la sua storia di migliaia di anni. A Roma si può osservare come si sono evoluti nei secoli i rapporti tra i popoli e i loro territori. Secondo: Roma è la città con la cintura verde più estesa al mondo, con migliaia di ettari di parchi pubblici e spazi verdi urbani e più terreni agricoli di qualsiasi altro comune europeo. Terzo: Roma è un bastione della cultura e della scienza. Quarto: Roma è tradizionalmente una città aperta e inclusiva".Ultima ragione, "il prossimo Giubileo 2025 a Roma manderà un potente messaggio di inclusione, solidarietà e speranza. Sarà un passo molto importante per il rilancio della vocazione cosmopolita di Roma e la sua promozione del dialogo interculturale e interreligioso. Questo evento ci darà anche la possibilità di riqualificare le già consistenti strutture ricettive della città, così da poter accogliere decine di milioni di visitatori in un contesto sicuro e ospitale".