Farmaci: è boom delle vendite degli antidepressivi ai giovani, +10%

Esplode il mercato dei farmaci antidepressivi e per la stabilizzazione dell'umore: secondo quanto emerge da un'analisi dei dati in possesso a Pharma Data Factory (Pdf), eseguita tramite la raccolta dei dati di sell-out della banca dati con il 95% di farmacie monitorate e una rilevazione dei consumi reali di farmaci e altri prodotti sul territorio nazionale, nell'ultimo anno (novembre 2023-ottobre 2024) sono state vendute 49 milioni di confezioni, per un ammontare pari a 525 milioni di euro e una crescita in termini di volumi del +3,2% su base annuale.

Le fasce in cui si registrano le vendite più alte sono quelle più giovani, con un aumento del 10% circa in un anno.

I farmaci più venduti sono la sertralina (+6,3% vendite nel periodo analizzato), la venlafaxina (+0,8%), l'escitalopram (+0,8%), il trazodone (+6,1%), la duloxetina (+5%), mentre il medicinale con il più alto aumento di vendita è la vortioxetina (+14,5%).

“Per quanto riguarda le vendite nelle varie Regioni d’Italia – ha spiegato Giorgio Cenciarelli, Ceo di Pdf – il record va alla Lombardia con 8 milioni di confezioni vendute nell’ultimo anno mobile, seguita da Toscana (poco meno di 5 milioni), Emilia Romagna, Piemonte (entrambi 4 milioni) e Veneto (poco meno di 4 milioni). Se parliamo invece di classi di età che utilizzano più antidepressivi, la fascia adulta 50-64 consuma oltre 11 milioni di confezioni in un anno, in aumento del 2,8%, seguita da anziani 75-84 anni (8,6 milioni, +3,5%). L’aumento più rilevante però si registra nella fascia dei giovani 25-34 anni, con un +10,4% a 1,8 milioni di confezioni di farmaci per la cura della depressione vendute. E anche fra i giovanissimi 15-24 anni si nota un aumento del 9,8% a 1 milione di confezioni, con in vetta alla classifica sempre la Lombardia, seguita da Lazio, Veneto e Toscana”.