Firenze, Stadio Franchi, Nardella: "E' un progetto vincente, siamo stati bravi a non arrenderci"

Lo Stadio Franchi sarà completamente coperto. Parola del Sindaco di Firenze, Dario Nardella."Sono fiducioso che si troveranno le risorse in un modo o in un altro per completare i lavori del Franchi, che sarà sicuramente tutto finito e tutto coperto", commenta il Sindaco, ai microfoni di Toscana Tv.Per quanto riguarda il futuro dello Stadio, nessuna preoccupazione: "Si tratta di un progetto vincente, siamo stati bravi e determinati nel non arrenderci di fronte alle mille difficoltà e alle mille critiche. Con umiltà abbiamo lavorato, non siamo stati dietro alle polemiche, ci siamo concentrati sulle risorse che avevamo a disposizione".