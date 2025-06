Gravellona Toce (Vco): il C10F dona un defibrillatore Dae ai Vigili del Fuoco

Nella serata di lunedì 16 giugno 2025, presso il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Gravellona Toce, si è tenuta la cerimonia per la donazione di un defibrillatore DAE e il corso di formazione per sei volontari da parte del Comitato 10 Febbraio di Verbania alla memoria di Norma Cossetto, medaglia d’oro al merito civile, e di Arnaldo Harzarich, maresciallo di terza classe del 41° corpo dei Vigili del Fuoco di Pola, il tutto nell’ambito del progetto “Soccorso sicuro” promosso dal cantante della solidarietà Salvatore Ranieri e della campagna provinciale “Un ricordo per Norma” del C10F.

In precedenza il presidente del C10F di Verbania Fabio Volpe è stato ospite della trasmissione “Sconfinamenti” – Rai Play Sound Friuli Venezia Giulia seguita nell’omonima regione e in Istria, che verrà trasmessa oggi alle ore 16.

Nel corso dell’intervista Volpe ha parlato degli obiettivi del C10F, della campagna in ricordo di Norma Cossetto per la quale il C10F di Verbania è il primo in Italia per memoriali inaugurati e degli ambiziosi progetti futuri.

Inizialmente Ranieri ha illustrato il progetto “Soccorso sicuro” che ha l’obiettivo di cardioproteggere tutti i distaccamenti dei Vigili del Fuoco della provincia di Verbania, non ancora dotati di DAE.

Ha quindi preso la parola il presidente Fabio Volpe che ha ringraziato le Officine Meccaniche Giacomini di Gravellona Toce per aver sponsorizzato l’acquisto del defibrillatore permettendo al Comitato di essere ancora una volta protagonista nella comunità della nostra provincia. Il vice presidente Francesco Sirtori ha poi letto il messaggio inviato dal ministro della Protezione Civile e politiche del mare on. Nello Musumeci che ha ringraziato per l’invito ricevuto esprimendo il proprio apprezzamento agli operatori e ai volontari per l’impegno quotidiano profuso al servizio della comunità, concludendo il messaggio con i suoi personali complimenti, scritti di suo pugno.

Vivo compiacimento per la lodevole iniziativa è stato espresso anche dal presidente della regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga porgendo al C10F e a tutti gli intervenuti i suoi più cordiali saluti. Il responsabile del C10F per il Cusio Alessandro Marchini, premettendo di essere stato un volontario dei VV FF e quindi di sentirsi particolarmente emozionato in questa circostanza, ha voluto ricordare le figure di Norma Cossetto e Arnaldo Harzarich, protagonisti loro malgrado della tragedia delle foibe.

Il Vicario del Prefetto dott. Gerardo Covatta, accompagnato dalla moglie, ha portato un saluto sottolineando come sia sempre vicino alle iniziative del C10F riconoscendone la valenza civile e culturale. Il comandante della stazione dei carabinieri di Gravellona Toce dott. Giglio ha ringraziato per l’importante donazione ed, oltre ai propri, ha portato a tutti i presenti i saluti del comandante provinciale colonnello Baldassarre. Non è mancato l’affettuoso sostegno di Rino Porini, in rappresentanza della provincia, che ha ricordato di essere stato anch’egli un volontario dei VV FF e, come amministratore del comune di Gravellona Toce, riuscì ad acquisire l’edificio che ora ospita il distaccamento.

Anche il sindaco di Gravellona Toce, attraverso un proprio rappresentante, ha elogiato la donazione che rende ancor più vicini alla cittadinanza i volontari che si dedicano alla protezione della comunità. Particolarmente significativo è stato l’intervento di Thomas Ottina, presidente provinciale dell’associazione nazionale dei volontari VV FF, che ha contribuito alla realizzazione del progetto “Soccorso sicuro” e perciò ancora più grato e soddisfatto di vederne la realizzazione nei vari distaccamenti.

Così come parole di riconoscenza sono state spese dal capo distaccamento di Gravellona Toce Giacomo Piazzani.

Oltre ad alcuni rappresentanti dei distaccamenti provinciali dei VV FF, hanno partecipato il sindaco di Cambiasca Claudio Liera e i membri del C10F di Verbania Michael Immovilli, Clelia Luchetta, Gianluca Paratore, Giulio e Pietro Capriata.